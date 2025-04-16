Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада відхилила зміни до КПК щодо введення спеціалізації суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями

12:09, 16 квітня 2025
Верховна Рада провалила голосування за законопроект зі змінами до КПК у зв’язку з майбутнім введенням спеціалізації суддів з розгляду кримінальних проваджень щодо військовослужбовців, а також воєнних злочинів.
Верховна Рада відхилила зміни до КПК щодо введення спеціалізації суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла 16 квітня повністю провалила голосування за законопроект 10302 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо складу суду у справах про військові злочини, а також злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Законопроект про зміни до КПК нерозривно пов’язаний з іншим законопроектом 10301, який Верховна Рада 9 січня прийняла за основу, а саме з впровадженням в судах спеціалізації суддів з розгляду військових злочинів, до прикладу, дезертирства, самовільного залишення місяця служби, та воєнних злочинів.

Законопроектом 10302 пропонувалося доповнити статтю 31 КПК новою частиною, у якій передбачити, що кримінальне провадження у справах про військові злочини, злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку щодо розгляду обвинувального акта, клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів медичного характеру, а також кримінальне провадження в апеляційному порядку щодо перегляду прийнятих із зазначених питань судових рішень здійснюються суддею, уповноваженим на здійснення кримінального провадження у справах про такі злочини.

Якщо таке кримінальне провадження має здійснюватися судом колегіально, головуючим може бути лише суддя, уповноважений на здійснення кримінального провадження у справах про військові злочини та воєнні злочини.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у січні парламент схвалив за основу зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження спеціалізації суддів з розгляду військових кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Про повернення в Україні ліквідованих свого часу військових судів не йдеться, хоча такі ідеї теж активно обговорюються. Зокрема, з точки зору збереження незалежності в ухваленні рішень і непідзвітності суддів у таких військових судах, а також не перетворення їх у додатковий каральний механізм.

Відповідно до законопроекту 10301 пропонується передбачити, що у місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація суддів зі здійснення кримінального провадження у справах про військові кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Судді, уповноважені здійснювати такі кримінальні провадження, обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше 5 років і можуть бути переобрані повторно.

Кількість суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження у таких справах, визначається окремо для кожного суду зборами суддів.

Суддею, уповноваженим здійснювати кримінальне провадження у цих справах, може бути обрано суддю із досвідом здійснення кримінального провадження в суді.

Такі судді не звільняються від виконання обов’язків судді відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повноважень ураховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

Також нагадаємо, що Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти в цілому як закон законопроект 7033-д про заборону публікації у публічній частині Реєстру судових справ стосовно мобілізації та інших «чутливих» питань, але може статися так, що від громадськості приховають й інші справи, зокрема справи стосовно військовослужбовців.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України КПК військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя в ухвалі про тримання під вартою повинен буде визначити слідчий ізолятор, у якому буде утримуватись особа — Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон стосовно забезпечення заходів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

Верховна Рада відхилила зміни до КПК щодо введення спеціалізації суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями

Верховна Рада провалила голосування за законопроект зі змінами до КПК у зв’язку з майбутнім введенням спеціалізації суддів з розгляду кримінальних проваджень щодо військовослужбовців, а також воєнних злочинів.

Законопроект, що дозволяє стати суддями ВАКС працівникам НАЗК, податківцям та митникам, і пришвидшує повторну участь у конкурсі тих, хто не склав іспит, не включили до порядку денного

Верховна Рада не змогла включити до порядку денного рекомендований до прийняття законопроект, який знімає обмеження для кандидатів, у тому числі до Антикорсуду, які не склали іспит, взяти участь в конкурсах повторно протягом одного року.

Іноземні держави не будуть користуватися судовим імунітетом у справах щодо прав на майно, яке знаходиться на території України

Також у законі про міжнародне приватне право пропонується прибрати норму, яка регулює судовий імунітет іноземної держави.

Більшість дисциплінарних інспекторів Ради правосуддя вирішили змінити місце роботи

Одразу 15 дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя вирішили стати суддями.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду