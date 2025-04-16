Верховна Рада відхилила зміни до КПК щодо введення спеціалізації суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями

Верховна Рада провалила голосування за законопроект зі змінами до КПК у зв’язку з майбутнім введенням спеціалізації суддів з розгляду кримінальних проваджень щодо військовослужбовців, а також воєнних злочинів.

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Верховна Рада прийняла 16 квітня повністю провалила голосування за законопроект 10302 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо складу суду у справах про військові злочини, а також злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Законопроект про зміни до КПК нерозривно пов’язаний з іншим законопроектом 10301, який Верховна Рада 9 січня прийняла за основу, а саме з впровадженням в судах спеціалізації суддів з розгляду військових злочинів, до прикладу, дезертирства, самовільного залишення місяця служби, та воєнних злочинів.

Законопроектом 10302 пропонувалося доповнити статтю 31 КПК новою частиною, у якій передбачити, що кримінальне провадження у справах про військові злочини, злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку щодо розгляду обвинувального акта, клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів медичного характеру, а також кримінальне провадження в апеляційному порядку щодо перегляду прийнятих із зазначених питань судових рішень здійснюються суддею, уповноваженим на здійснення кримінального провадження у справах про такі злочини.

Якщо таке кримінальне провадження має здійснюватися судом колегіально, головуючим може бути лише суддя, уповноважений на здійснення кримінального провадження у справах про військові злочини та воєнні злочини.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у січні парламент схвалив за основу зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження спеціалізації суддів з розгляду військових кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Про повернення в Україні ліквідованих свого часу військових судів не йдеться, хоча такі ідеї теж активно обговорюються. Зокрема, з точки зору збереження незалежності в ухваленні рішень і непідзвітності суддів у таких військових судах, а також не перетворення їх у додатковий каральний механізм.

Відповідно до законопроекту 10301 пропонується передбачити, що у місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація суддів зі здійснення кримінального провадження у справах про військові кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Судді, уповноважені здійснювати такі кримінальні провадження, обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше 5 років і можуть бути переобрані повторно.

Кількість суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження у таких справах, визначається окремо для кожного суду зборами суддів.

Суддею, уповноваженим здійснювати кримінальне провадження у цих справах, може бути обрано суддю із досвідом здійснення кримінального провадження в суді.

Такі судді не звільняються від виконання обов’язків судді відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повноважень ураховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

Також нагадаємо, що Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти в цілому як закон законопроект 7033-д про заборону публікації у публічній частині Реєстру судових справ стосовно мобілізації та інших «чутливих» питань, але може статися так, що від громадськості приховають й інші справи, зокрема справи стосовно військовослужбовців.

Автор: Наталя Мамченко

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