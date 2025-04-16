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Верховная Рада отклонила изменения в УПК относительно введения специализации судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими

12:09, 16 апреля 2025
Верховная Рада провалила голосование по законопроекту с изменениями в УПК в связи с предстоящим введением специализации судей по рассмотрению уголовных дел в отношении военнослужащих, а также военных преступлений.
Верховная Рада отклонила изменения в УПК относительно введения специализации судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими
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16 апреля Верховная Рада полностью провалила голосование по законопроекту 10302 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно состава суда по делам о военных преступлениях, а также преступлениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Законопроект о внесении изменений в УПК неразрывно связан с другим законопроектом 10301, который Верховная Рада 9 января приняла за основу, а именно с внедрением в судах специализации судей по рассмотрению военных преступлений, например, дезертирства, самовольного оставления места службы, и военных преступлений.

Законопроектом 10302 предлагалось дополнить статью 31 УПК новой частью, в которой предусмотреть, что уголовное производство по делам о преступлениях военнослужащих, преступлениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка в части рассмотрения обвинительного акта, ходатайств об освобождении от уголовной ответственности, применения принудительных мер медицинского характера, а также уголовное производство в апелляционном порядке относительно пересмотра принятых по указанным вопросам судебных решений осуществляются судьей, уполномоченным на осуществление уголовного производства по делам о таких преступлениях.

Если такое уголовное производство должно осуществляться судом коллегиально, председательствующим может быть только судья, уполномоченный на осуществление уголовного производства по делам о преступлениях военнослужащих и военных преступлениях.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в январе парламент одобрил за основу изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно введения специализации судей по рассмотрению военных уголовных правонарушений, уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

О возвращении в Украине ликвидированных ранее военных судов речь не идет, хотя такие идеи тоже активно обсуждаются. В частности, с точки зрения сохранения независимости в принятии решений и неподотчетности судей в таких военных судах, а также предотвращения их превращения в дополнительный карательный механизм.

Согласно законопроекту 10301 предлагается предусмотреть, что в местных общих судах и апелляционных судах действует специализация судей по осуществлению уголовного производства по делам о военных уголовных правонарушениях, уголовных правонарушениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Судьи, уполномоченные осуществлять такие уголовные производства, избираются собранием судей этого суда по предложению председателя суда или по предложению любого судьи этого суда, если предложение председателя суда не было поддержано, на срок не более 5 лет и могут быть переизбраны повторно.

Количество судей, уполномоченных осуществлять уголовное производство по таким делам, определяется отдельно для каждого суда собранием судей.

Судьей, уполномоченным осуществлять уголовное производство по этим делам, может быть избран судья с опытом осуществления уголовного производства в суде.

Такие судьи не освобождаются от исполнения обязанностей судьи соответствующей инстанции, однако осуществление ими таких полномочий учитывается при распределении судебных дел и имеет приоритетное значение.

Также напомним, что Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять в целом как закон законопроект 7033-д о запрете публикации в публичной части Реестра судебных дел сведений, касающихся мобилизации и других «чувствительных» вопросов, но может случиться так, что от общественности скроют и другие дела, в частности дела, касающиеся военнослужащих.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины УПК военнослужащие

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