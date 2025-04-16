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В Житомирской области взяли под стражу мужчину, который из-за измены забил до смерти сожительницу

19:12, 16 апреля 2025
Мужчина заявил, что действительно избивал женщину, узнав ее измену, однако убивать не хотел и сам вызвал скорую.
В Житомирской области взяли под стражу мужчину, который из-за измены забил до смерти сожительницу
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Бердичевский горрайонный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в убийстве сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 42-летний житель Бердичева во время конфликта с сожительницей, который возник на почве длительных неприязненных отношений, избил ее, причинив тяжкие телесные повреждения. В результате массивной кровопотери потерпевшая умерла.

В судебном заседании подозреваемый частичного признал свою вину: согласился, что действительно избивал женщину, узнав ее измену, однако убивать не хотел, сам вызвал скорую и с места происшествия не скрывался. Потому просил суд избрать ему домашний арест.

Оценив все приведенные следователем риски, суд избрал подозреваемому заключение под стражей на 60 дней, пока будет продолжаться следствие.

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