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Десятки ножових поранень — на Івано-Франківщині підлітки жорстоко вбили 19-річного хлопця

12:33, 16 квітня 2025
Троє неповнолітніх хлопців вбили 19-річного юнака на Франківщині.
Десятки ножових поранень — на Івано-Франківщині підлітки жорстоко вбили 19-річного хлопця
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На околиці Івано-Франківська виявили тіло 19-річного хлопця з десятками ножових поранень, повідомляє пресслужба поліції.

Поліція встановила осіб причетних до злочину. У справі фігурують троє неповнолітніх, двоє з них наразі затримані.

Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства вчинене з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб.

За інформацією видання Galka, трагедія сталася увечері 15 квітня у Вовчинецьких горах.

"Кілька підлітків напали на свого знайомого і завдали йому кілька десятків ножових поранень. Молодик помер на місці", — пише видання.

Також у ЗМІ шириться інформація, що жорстоке вбивство хлопця знімали на відео. 

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поліція вбивство Івано-Франківськ

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