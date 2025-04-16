В Україні 15 квітня офіційно завершили опалювальний сезон

В усіх областях повністю завершується подача тепла.

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В Україні 15 квітня офіційно завершився опалювальний сезон, який, традиційно, розпочався у жовтні.

Я вказують у Міністерстві розвитку громад та територій, в усіх областях повністю завершується подача тепла.

«Водночас низка закладів соціальної сфери – лікарні, дитячі садочки, школи – ще отримують теплоносій. Його подача припиниться за умови, що протягом трьох днів температура повітря буде складати 8°С та вище», - вказали там.

Протягом опалювального сезону 2024/2025 років в Україні працювало 17 985 котелень, які забезпечували теплом понад 72 тис. житлових будинків та понад 26 тис. обʼєктів соціальної сфери.

За словами заступника Міністра розвитку громад і територій Костянтина Ковальчука, підготовка до наступного сезону починається вже зараз.

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