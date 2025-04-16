Судья в определении о содержании под стражей должен будет указать следственный изолятор, в котором будет содержаться лицо — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, касающийся обеспечения мер безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.

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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 9655 о внесении изменений в статью 196 Уголовного процессуального кодекса и некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры обеспечения мер безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.

Так, в части 4 статьи 196 УПК будет установлено, что следственный судья или суд обязан указать в определении о применении меры пресечения в виде содержания под стражей также следственный изолятор, в котором будет содержаться лицо, в отношении которого применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Законе «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве» также будет установлено, что осужденный имеет право на обеспечение безопасности путем применения мер, указанных в этом законе, при наличии соответствующих оснований.

Изменена часть 2 статьи 3 этого закона, которая сейчас предусматривает, что решение о применении мер безопасности принимается следователем, дознавателем, прокурором, судом, в производстве которых находятся уголовные дела о преступлениях, в расследовании или судебном рассмотрении которых участвовали или участвуют лица, указанные в статье 2 этого Закона, а также органом (подразделением), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в отношении лиц, которые участвовали или способствовали выявлению, предупреждению, пресечению преступлений.

После вступления в силу изменений будет предусмотрено, что решение о применении мер безопасности принимается следователем, дознавателем, прокурором, следственным судьей, судом, в производстве которых находятся уголовные дела о преступлениях, в расследовании или судебном рассмотрении которых участвовали или участвуют лица, указанные в статье 2 этого Закона, а также органом (подразделением), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в отношении лиц, которые участвовали или способствовали выявлению, предупреждению, пресечению преступлений, сроком от одного месяца до пяти лет, за исключением решения о применении мер безопасности в отношении лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах или местах со специальным режимом содержания, которое принимается сроком до двух месяцев и может быть продлено исключительно по решению следственного судьи или суда на основании ходатайств дознавателя, следователя (детектива) или прокурора, а также органа (подразделения), осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в отношении лиц, которые участвовали или способствовали выявлению, предупреждению, пресечению преступлений, на срок до одного года.

В части 3 исключены нормы, возлагающие осуществление мер безопасности по подследственности на органы внутренних дел.

В новой редакции изложена статья 19 Закона «Обеспечение безопасности лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах или местах со специальным режимом содержания».

Согласно ей, безопасность лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах или местах со специальным режимом содержания, обеспечивается мерами, указанными в статьях 8, 11, 15, 16 этого Закона, за исключением ограничений, вытекающих из требований режима их содержания.

Дополнительно могут применяться следующие меры:

• к лицам, находящимся в учреждениях исполнения наказаний, – изолированное содержание или перевод в другое учреждение исполнения наказаний;

• к лицам, находящимся в следственных изоляторах, – изолированное содержание или перевод в другой следственный изолятор или место со специальным режимом содержания;

• к лицам, находящимся в местах со специальным режимом содержания, – изолированное содержание или перевод в другое место со специальным режимом содержания или следственный изолятор.

Обеспечение безопасности лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах или местах со специальным режимом содержания, осуществляется с соблюдением требований действующего уголовного, уголовного процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.

Перевод лица, к которому применяются меры безопасности, из следственного изолятора или учреждения исполнения наказаний в места со специальным режимом содержания применяется с согласия такого лица на срок до 30 суток. Срок содержания лиц в местах со специальным режимом содержания может быть продлен на срок до 30 суток на основании мотивированного решения органа, принявшего решение об обеспечении безопасности. В случае необходимости дальнейшего применения мер безопасности лицо переводится в учреждение исполнения наказаний или следственный изолятор, которые обеспечивают их применение в соответствии с частью второй этой статьи.

В статье 23 Закона «О Национальной полиции» (пункт 38) будет установлено, что полиция в соответствии с возложенными на нее задачами в случаях, предусмотренных законом, содержит в изоляторах временного содержания лиц, задержанных за совершение уголовных или административных правонарушений, а также лиц, подвергнутых административному аресту.

Напоминаем, что до изменений этот пункт предусматривает, что полиция в соответствии с возложенными на нее задачами в случаях, предусмотренных законом, содержит в изоляторах временного содержания лиц, задержанных за совершение уголовных или административных правонарушений, лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей, лиц, подвергнутых административному аресту, а также обвиняемых и осужденных.

Автор: Наталя Мамченко

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