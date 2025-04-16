Патрони, гранати, БПЛА, автомати та міни — в одному з гаражів Києва виявили великий сховок зі зброєю, фото та відео

Правоохоронці виявили снайперські гвинтівки, прилади для спостереження та понад 35 тисяч патронів.

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У Києві правоохоронці виявили в великий сховок зі зброєю. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

В одному з гаражів у Деснянському району міста серед іншого зберігалось:

понад 35 тисяч патронів,

6 гранатометів,

6 БПЛА,

130 гранат

90 ВОГів,

автомати,

снайперські гвинтівки,

ударно-дистанційні запали,

прилади для спостереження,

пістолети, протипіхотні міни тощо.

«Власниками цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько», - зазначили у ДБР.

Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання.

«Власників» арсеналу затримано та повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

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