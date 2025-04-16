Патрони, гранати, БПЛА, автомати та міни — в одному з гаражів Києва виявили великий сховок зі зброєю, фото та відео

У Києві правоохоронці виявили в великий сховок зі зброєю. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.
В одному з гаражів у Деснянському району міста серед іншого зберігалось:
«Власниками цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько», - зазначили у ДБР.
Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання.
«Власників» арсеналу затримано та повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.