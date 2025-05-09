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Кабмін передбачив повернення грошової допомоги у разі появи військового, який раніше значився загиблим

18:59, 9 травня 2025
У разі повернення зниклого захисника держава передбачає добровільне повернення допомоги.
Кабмін передбачив повернення грошової допомоги у разі появи військового, який раніше значився загиблим
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Кабінет Міністрів України передбачив положення про повернення у добровільному порядку до державного бюджету одноразової грошової допомоги у разі появи чи установлення місця знаходження військового, який раніше значився загиблим.

Зокрема, як вказав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, внесено зміни до Порядку надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, шляхом доповнення Порядку новою підставою для позбавлення заявника статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, а саме:

  • скасування актового запису про смерть або рішення суду про визнання безвісно відсутніми осіб, зазначених у пунктах 1-6 частини першої статті 10-1 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Внесено зміни до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», шляхом доповнення Порядку положеннями щодо:

  • не допущення відмови від призначення та отримання одноразової грошової допомоги від імені дітей віком до 18 років загиблої (померлої) особи, а також недієздатних членів сім’ї, членів сім’ї, дієздатність яких обмежена, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги;
  • повернення у добровільному порядку до державного бюджету отримувачами одноразової грошової допомоги фактично отриманих ними сум коштів у разі появи (установлення місця знаходження) осіб, зазначених у пунктах 1-6 частини першої статті 10-1 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • виплати одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю I групи в позачерговому порядку.

Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих, шляхом доповнення Порядку нормою щодо спрямування повернутих одержувачами сум коштів одноразової грошової допомоги, на покриття відповідних витрат в поточному бюджетному році, або перерахування їх до державного бюджету, в залежності від року отримання та повернення таких коштів.

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Кабінет Міністрів України військовослужбовці

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