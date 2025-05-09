Кабмін передбачив повернення грошової допомоги у разі появи військового, який раніше значився загиблим

Кабінет Міністрів України передбачив положення про повернення у добровільному порядку до державного бюджету одноразової грошової допомоги у разі появи чи установлення місця знаходження військового, який раніше значився загиблим.
Зокрема, як вказав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, внесено зміни до Порядку надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, шляхом доповнення Порядку новою підставою для позбавлення заявника статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, а саме:
Внесено зміни до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», шляхом доповнення Порядку положеннями щодо:
Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих, шляхом доповнення Порядку нормою щодо спрямування повернутих одержувачами сум коштів одноразової грошової допомоги, на покриття відповідних витрат в поточному бюджетному році, або перерахування їх до державного бюджету, в залежності від року отримання та повернення таких коштів.
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