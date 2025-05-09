Кабмин предусмотрел возврат денежной помощи в случае появления военного, ранее считавшегося погибшим
Кабинет Министров Украины предусмотрел положение о добровольном возврате в государственный бюджет единовременной денежной помощи в случае появления или установления местонахождения военнослужащего, ранее считавшегося погибшим.
В частности, как указал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, внесены изменения в Порядок предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины путем дополнения Порядка новым основанием для лишения заявителя статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, а именно:
Внесены изменения в Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности отдельных категорий лиц в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» путем дополнения Порядка положениями относительно:
Внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших, путем дополнения Порядка нормой о направлении возвращённых получателями сумм единовременной денежной помощи на покрытие соответствующих расходов в текущем бюджетном году либо перечисления их в государственный бюджет в зависимости от года получения и возврата таких средств.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.