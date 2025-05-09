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Кабмин предусмотрел возврат денежной помощи в случае появления военного, ранее считавшегося погибшим

18:59, 9 мая 2025
В случае возвращения пропавшего защитника государство предусматривает добровольный возврат помощи.
Кабмин предусмотрел возврат денежной помощи в случае появления военного, ранее считавшегося погибшим
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Кабмин предусмотрел возврат денежной помощи в случае появления военного, ранее считавшегося погибшим

Кабинет Министров Украины предусмотрел положение о добровольном возврате в государственный бюджет единовременной денежной помощи в случае появления или установления местонахождения военнослужащего, ранее считавшегося погибшим.

В частности, как указал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, внесены изменения в Порядок предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины путем дополнения Порядка новым основанием для лишения заявителя статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, а именно:

  • отмена актовой записи о смерти или судебного решения о признании безвестно отсутствующими лиц, указанных в пунктах 1-6 части первой статьи 10-1 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Внесены изменения в Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности отдельных категорий лиц в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» путем дополнения Порядка положениями относительно:

  • недопущения отказа от назначения и получения единовременной денежной помощи от имени детей в возрасте до 18 лет погибшего (умершего), а также недееспособных членов семьи, членов семьи с ограниченной дееспособностью, которые имеют право на назначение и получение такой помощи;
  • добровольного возврата в государственный бюджет получателями единовременной денежной помощи фактически полученных ими сумм в случае появления (установления местонахождения) лиц, указанных в пунктах 1-6 части первой статьи 10-1 ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • выплаты единовременной денежной помощи лицам с инвалидностью I группы в первоочередном порядке.

Внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших, путем дополнения Порядка нормой о направлении возвращённых получателями сумм единовременной денежной помощи на покрытие соответствующих расходов в текущем бюджетном году либо перечисления их в государственный бюджет в зависимости от года получения и возврата таких средств.

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Кабинет Министров Украины военнослужащие

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