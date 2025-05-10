Соцпомощь вместо пенсии – как получить выплаты после 65 лет

Граждане 65-летнего возраста без права на пенсию из-за недостаточного страхового стажа, могут претендовать на государственную поддержку.

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Граждане, которые достигли 65-летнего возраста и не имеют достаточного страхового стажа для оформления пенсии, могут получить государственную социальную помощь. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Право на поддержку имеют как украинцы, постоянно проживающие на территории страны, так и иностранцы, лица без гражданства, беженцы, граждане Польши, а также те, кто нуждается в дополнительной защите.

Получателями помощи могут быть:

- люди в возрасте от 65 лет без права на пенсию;

- лица с инвалидностью;

- граждане, которые не получают никаких других социальных или пенсионных выплат;

- представители малообеспеченных категорий.

Размер выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году суммы составляют:

- 2361 грн - для лиц с инвалидностью I группы;

- 1888 грн - инвалидность II группы;

- 1416 грн - инвалидность III группы;

- 1180 грн - для священнослужителей;

- 708 грн - для лиц в возрасте от 65 лет и старше.

Чтобы оформить помощь, следует обратиться в управление социальной защиты населения и подать:

- заявление;

- паспорт;

- идентификационный код;

- трудовую книжку (при наличии);

- декларацию о доходах и имуществе со сведениями о составе семьи.

Выплаты для людей в возрасте 65+ являются пожизненными. Для лиц с инвалидностью - на период установления инвалидности. Все условия определены постановлением Кабинета Министров Украины №261 от 2 апреля 2005 года.

За бесплатной консультацией можно обратиться по телефону: 0 800 213 103 (работает в будни с 8:00 до 18:00). Звонки с мобильных и стационарных телефонов в пределах Украины - бесплатные.

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