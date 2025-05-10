Соцдопомога замість пенсії – як отримати виплати після 65 років

Громадяни 65-річного віку без права на пенсію через недостатній страховий стаж, можуть претендувати на державну підтримку.

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Громадяни, які досягли 65-річного віку та не мають достатнього страхового стажу для оформлення пенсії, можуть отримати державну соціальну допомогу. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Право на підтримку мають як українці, що постійно проживають на території країни, так і іноземці, особи без громадянства, біженці, громадяни Польщі, а також ті, хто потребує додаткового захисту.

Отримувачами допомоги можуть бути:

люди віком від 65 років без права на пенсію;

особи з інвалідністю;

громадяни, які не отримують жодних інших соціальних чи пенсійних виплат;

представники малозабезпечених категорій.

Розмір виплат визначається відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році суми становлять:

2361 грн — для осіб з інвалідністю I групи;

1888 грн — інвалідність II групи;

1416 грн — інвалідність III групи;

1180 грн — для священнослужителів;

708 грн — для осіб віком від 65 років.

Щоб оформити допомогу, слід звернутися до управління соціального захисту населення та подати:

заяву;

паспорт;

ідентифікаційний код;

трудову книжку (за наявності);

декларацію про доходи і майно з відомостями про склад сім’ї.

Виплати для людей віком 65+ є довічними. Для осіб з інвалідністю — на період встановлення інвалідності. Усі умови визначені постановою Кабінету Міністрів України №261 від 2 квітня 2005 року.

За безкоштовною консультацією можна звернутися за телефоном: 0 800 213 103 (працює у будні з 8:00 до 18:00). Дзвінки з мобільних і стаціонарних телефонів у межах України — безкоштовні.

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