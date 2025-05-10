Соцдопомога замість пенсії – як отримати виплати після 65 років

Громадяни, які досягли 65-річного віку та не мають достатнього страхового стажу для оформлення пенсії, можуть отримати державну соціальну допомогу. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Право на підтримку мають як українці, що постійно проживають на території країни, так і іноземці, особи без громадянства, біженці, громадяни Польщі, а також ті, хто потребує додаткового захисту.
Отримувачами допомоги можуть бути:
Розмір виплат визначається відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році суми становлять:
Щоб оформити допомогу, слід звернутися до управління соціального захисту населення та подати:
Виплати для людей віком 65+ є довічними. Для осіб з інвалідністю — на період встановлення інвалідності. Усі умови визначені постановою Кабінету Міністрів України №261 від 2 квітня 2005 року.
За безкоштовною консультацією можна звернутися за телефоном: 0 800 213 103 (працює у будні з 8:00 до 18:00). Дзвінки з мобільних і стаціонарних телефонів у межах України — безкоштовні.
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