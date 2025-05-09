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Microsoft заборонила працівникам користуватись китайським ШІ DeepSeek через ризики витоку даних

19:17, 9 травня 2025
Компанія побоюється, що персональні дані користувачів можуть опинитися в руках китайських спецслужб через зберігання інформації на серверах у Китаї.
Microsoft заборонила працівникам користуватись китайським ШІ DeepSeek через ризики витоку даних
Фото: brandequity
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Компанія Microsoft заборонила своїм працівникам використовувати штучний інтелект DeepSeek. Про це повідомив віцепрезидент компанії Бред Сміт, передає TechCrunch.

У компанії занепокоєні можливим витоком даних та впливом пропаганди.

Сміт зазначив, що DeepSeek не представлений у Microsoft Store саме через те, що персональні дані користувачів зберігаються на китайських серверах і можуть бути передані спецслужбам згідно з місцевим законодавством.

Незважаючи на заборону застосунку, Microsoft раніше надавала доступ до моделі DeepSeek R1 через свою хмарну платформу Azure. За словами Сміта, компанії вдалося «проникнути» в цю модель штучного інтелекту та змінити її, щоб усунути потенційно шкідливі побічні ефекти.

Видання вказує, що це перший випадок, коли Microsoft публічно прокоментувала обмеження щодо DeepSeek.

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штучний інтелект технології Microsoft ШІ DeepSeek

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