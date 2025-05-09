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Витяг нотаріуса по об’єктах спеціального майнового права — що треба знати

11:48, 9 травня 2025
Щоб забезпечити прозорість правочинів щодо майбутніх обʼєктів нерухомості, на які зареєстровано спеціальне майнове право, нотаріуси можуть отримати електронний витяг з Реєстру будівельної діяльності.
Витяг нотаріуса по об’єктах спеціального майнового права — що треба знати
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Нотаріальна палата України повідомила, що фахівці Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) підготували роз’яснювальний матеріал про витяг нотаріуса по обʼєктах СМП.

Щоб забезпечити прозорість правочинів щодо майбутніх обʼєктів нерухомості (МОН), на які зареєстровано спеціальне майнове право (СМП), нотаріуси можуть отримати електронний витяг з Реєстру будівельної діяльності — основний інструмент перевірки стану обʼєкта перед посвідченням договору.

Хто може отримати витяг? Лише нотаріус із чинним свідоцтвом. Доступ — через АРМ нотаріуса, який активується автоматично на основі кваліфікованого електронного підпису нотаріуса (КЕП).

Як відбувається отримання витягу

Вхід до АРМ нотаріуса виключно за КЕПом нотаріуса – повинен містити номер свідоцтва

Створення запиту на отримання витягу, який підписується КЕПом

Оновлення даних (кнопкою в інтерфейсі запиту) з Державного реєстру речових прав (ДРРП) для перевірок

Підписання КЕПом запиту на отримання витягу та реєстрація в системі

Автоматична перевірка:

– чи зареєстровано обʼєкти та їх складові частини в ДРРП

– чи зареєстровано гарантійну частку в ДРРП

Отримання результату

Результат у витягу:

Позитивний — нотаріус отримує PDF-документ з повними даними з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ):

– інформація про обʼєкт, замовника, техніко-економічні показники (ТЕПи), земельні ділянки;

– відомості про містобудівні умови та обмеження (МУО), проєктну документацію (ПД), дозвільні документи, про присвоєння адреси, про первинну реєстрацію СМП;

– дані про документи, статуси, дата реєстрації.

Негативний — якщо перевірки не пройдено, формується відмова у наданні інформації з деталізацією, які саме обʼєкти не зареєстровані.

У кожному витягу — вся ключова інформація для оцінки юридичного стану обʼєкта та прийняття рішень щодо посвідчення правочину.

 

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