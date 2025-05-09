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Выписка нотариуса по объектам специального имущественного права — что нужно знать

11:48, 9 мая 2025
Для обеспечения прозрачности сделок в отношении будущих объектов недвижимости, на которые зарегистрировано специальное имущественное право, нотариусы могут получить электронную выписку из Реестра строительной деятельности.
Выписка нотариуса по объектам специального имущественного права — что нужно знать
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Нотариальная палата Украины сообщила, что специалисты Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССБ) подготовили разъяснительный материал о выписке нотариуса по объектам СИП.

Чтобы обеспечить прозрачность сделок с будущими объектами недвижимости (БОH), на которые зарегистрировано специальное имущественное право (СИП), нотариусы могут получить электронную выписку из Реестра строительной деятельности — основной инструмент для проверки состояния объекта перед удостоверением договора.

Кто может получить выписку?

Только нотариус с действующим свидетельством. Доступ — через автоматизированное рабочее место (АРМ) нотариуса, которое активируется автоматически на основе квалифицированной электронной подписи нотариуса (КЭП).

Как происходит получение выписки:

Вход в АРМ нотариуса — исключительно с использованием КЭП, в котором указан номер свидетельства;

Создание запроса на получение выписки, который подписывается КЭПом;

Обновление данных (кнопкой в интерфейсе запроса) из Государственного реестра вещных прав (ГРВП) для проведения проверок;

Подписание КЭПом запроса на получение выписки и регистрация в системе;

Автоматическая проверка:

– зарегистрированы ли объекты и их составные части в ГРВП;

– зарегистрирована ли гарантийная доля в ГРВП.

Получение результата:

Положительный — нотариус получает PDF-документ с полными данными из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССБ):

– информация об объекте, заказчике, технико-экономические показатели (ТЭП), земельные участки;

– сведения о градостроительных условиях и ограничениях (ГУО), проектной документации (ПД), разрешительных документах, о присвоении адреса, о первичной регистрации СИП;

– данные о документах, статусах, дате регистрации.

Отрицательный — если проверки не пройдены, формируется отказ в предоставлении информации с детализацией, какие именно объекты не зарегистрированы.

Каждая выписка содержит всю ключевую информацию для оценки юридического состояния объекта и принятия решений об удостоверении сделки.

 

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