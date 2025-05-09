Выписка нотариуса по объектам специального имущественного права — что нужно знать

Нотариальная палата Украины сообщила, что специалисты Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССБ) подготовили разъяснительный материал о выписке нотариуса по объектам СИП.
Чтобы обеспечить прозрачность сделок с будущими объектами недвижимости (БОH), на которые зарегистрировано специальное имущественное право (СИП), нотариусы могут получить электронную выписку из Реестра строительной деятельности — основной инструмент для проверки состояния объекта перед удостоверением договора.
Кто может получить выписку?
Только нотариус с действующим свидетельством. Доступ — через автоматизированное рабочее место (АРМ) нотариуса, которое активируется автоматически на основе квалифицированной электронной подписи нотариуса (КЭП).
Как происходит получение выписки:
Вход в АРМ нотариуса — исключительно с использованием КЭП, в котором указан номер свидетельства;
Создание запроса на получение выписки, который подписывается КЭПом;
Обновление данных (кнопкой в интерфейсе запроса) из Государственного реестра вещных прав (ГРВП) для проведения проверок;
Подписание КЭПом запроса на получение выписки и регистрация в системе;
Автоматическая проверка:
– зарегистрированы ли объекты и их составные части в ГРВП;
– зарегистрирована ли гарантийная доля в ГРВП.
Получение результата:
Положительный — нотариус получает PDF-документ с полными данными из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССБ):
– информация об объекте, заказчике, технико-экономические показатели (ТЭП), земельные участки;
– сведения о градостроительных условиях и ограничениях (ГУО), проектной документации (ПД), разрешительных документах, о присвоении адреса, о первичной регистрации СИП;
– данные о документах, статусах, дате регистрации.
Отрицательный — если проверки не пройдены, формируется отказ в предоставлении информации с детализацией, какие именно объекты не зарегистрированы.
Каждая выписка содержит всю ключевую информацию для оценки юридического состояния объекта и принятия решений об удостоверении сделки.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.