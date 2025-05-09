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Суд защитил право бабушки на общение с внуком

14:12, 9 мая 2025
На Полтавщине суд обязал мать не препятствовать бабушке в общении с внуком погибшего воина.
Суд защитил право бабушки на общение с внуком
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1 мая 2025 года Карловским районным судом Полтавской области рассмотрено гражданское дело по иску 49-летней жительницы Мартыновской общины Полтавской области к 25-летней жительнице Карловки об устранении препятствий в общении с ее 5-летним внуком и его воспитании. Об этом сообщила пресс-служба Карловского районного суда Полтавской области.

Истец в этом деле указывала, что в 2022 году трагически погиб, защищая Родину, ее сын. От фактических семейных отношений ее погибшего сына и ответчика по этому делу родился ребенок, который приходится ей внуком. После смерти отца ребенка и потому, что ответчик имеет еще одного несовершеннолетнего ребенка от другого брака, этот ребенок начал жить с родителями погибшего, то есть своими бабушкой и дедушкой.

Мать ребенка в то время проживала заграницей, ей было трудно воспитывать и содержать детей самостоятельно. Все это время истец заботилась о ребенке, занималась им, кормила, обеспечивала всем необходимым, лечила. После возвращения в Украину мать ребенка захотела забрать его от бабушки. Она не оказывала этому никаких препятствий, понимая, что мать ребенка имеет на это полное право. В то время отношения между ними значительно ухудшились. По ее словам ответчик ревновала ребенка, поскольку за год ребенок привязался к бабушке, любила ее. Как следствие мать ребенка начала чинить препятствия в общении бабушки и внука. Не предоставляет ребенка к свиданиям с ней под любым предлогом. Указывает об отсутствии судебного решения о порядке свиданий.

Ответчик поданный иск признала частично.

Суд рассмотрел это дело и констатировал факт нарушения права бабушки на общение с ребенком. Было решено обязать мать ребенка не препятствовать бабушке в общении с внуком. Кроме того был установлен способ участия бабушки в воспитании ребенка в виде систематических свиданий и утвержден график таких свиданий.

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