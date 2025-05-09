Суд захистив право бабусі на спілкування з онуком

На Полтавщині суд зобов’язав матір не перешкоджати бабусі у спілкуванні з онуком загиблого воїна.

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1 травня 2025 року Карлівським районним судом Полтавської області розглянуто цивільну справу за позовом 49-річної жительки Мартинівської громади Полтавської областідо 25-річної мешканки Карлівки про усунення перешкод у спілкуванні з її 5-річним онуком та його вихованні. Про це повідомила пресслужба Карлівського районного суду Полтавської області.

Позивач в цій справі вказувала, що у 2022 році трагічно загинув, захищаючи Батьківщину, її син. Від фактичних сімейних відносин її загиблого сина та відповідача у цій справі народилася дитина, яка приходиться їй онуком. Після смерті батька дитини та через те, що відповідач має ще одну неповнолітню дитину від іншого шлюбу, ця дитина почала мешкати з батьками загиблого, тобто своїми бабусею та дідусем.

Мати дитини на той час проживала закордоном, їй було важко виховувати та утримувати дітей самостійно. Весь цей час позивач піклувалася про дитину, опікувалася нею, годувала, забезпечувала усім необхідним, лікувала. Після повернення в Україну мати дитини забажала забрати її від бабусі. Вона не чинила цьому жодних перешкод, розуміючи, що мати дитини має на це повне право. У той час відносини між ними значно погіршилися. За її словами відповідач ревнувала дитину, оскільки за рік дитина прив’язалася до бабусі, любила її. Як наслідок мати дитини почала чинити перешкоди у спілкуванні бабусі та онука. Не надає дитину до побачень із нею під будь-яким приводом. Вказує про відсутність судового рішення про порядок побачень.

Відповідач поданий позов визнала частково.

Суд розглянув цю справу і констатував факт порушення права бабусі на спілкування з дитиною. Було вирішено зобов’язати матір дитини не чинити перешкод бабусі у спілкуванні з онуком. Крім того було встановлено спосіб участі бабусі у вихованні дитини у виді систематичних побачень та затверджено графік таких побачень.

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