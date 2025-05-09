Microsoft запретила работникам пользоваться китайским ИИ DeepSeek из-за риска утечки данных

Компания опасается, что персональные данные пользователей могут оказаться в руках китайских спецслужб из-за хранения информации на серверах в Китае.

Фото: brandequity

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Компания Microsoft запретила своим сотрудникам использовать искусственный интеллект DeepSeek. Об этом сообщил вице-президент компании Брэд Смит, передает TechCrunch.

В компании выражают обеспокоенность возможной утечкой данных и влиянием пропаганды.

Смит отметил, что DeepSeek отсутствует в Microsoft Store именно потому, что персональные данные пользователей хранятся на китайских серверах и могут быть переданы спецслужбам в соответствии с местным законодательством.

Несмотря на запрет приложения, Microsoft ранее предоставляла доступ к модели DeepSeek R1 через свою облачную платформу Azure. По словам Смита, компании удалось «проникнуть» в эту модель искусственного интеллекта и изменить ее, чтобы устранить потенциально вредные побочные эффекты.

Издание указывает, что это первый случай, когда Microsoft публично прокомментировала ограничения в отношении DeepSeek.

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