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Коррупция в райсуде Одесской области – ВАКС арестовал судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Заверюху

15:55, 16 апреля 2025
Судью из Одесской области Валентина Заверюху, которого подозревают в содействии уклонению от мобилизации, арестовали с альтернативой залога.
Коррупция в райсуде Одесской области – ВАКС арестовал судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Заверюху
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Высший антикоррупционный суд 16 апреля взял под стражу судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Валентина Заверюху. Его подозревают в вынесении решений, которые могли позволять военнообязанным мужчинам избегать мобилизации - в частности, по определению места жительства несовершеннолетних детей с родителями.

В качестве альтернативы ареста суд назначил залог в размере около 1 миллиона 700 тысяч гривен. Заседание транслировалось на YouTube-канале ВАКС.

Ранее суд уже избирал Заверюхе меру пресечения в виде залога почти 3 миллиона гривен, однако он не был внесен. После этого прокуроры подали ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Запланированное на 4 апреля судебное заседание тогда не состоялось - его отложили по ходатайству стороны защиты и самого подозреваемого из-за выполнения им обязанностей военной службы. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в январе 2025 года судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Валентин Заверюха был временно отстранен от правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.

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судья Одесса ВАКС

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