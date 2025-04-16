Корупція в райсуді Одещини – ВАКС арештував суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Заверюху

Суддю з Одещини Валентина Заверюху, якого підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації, арештували з альтернативою застави.

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Вищий антикорупційний суд 16 квітня взяв під варту суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Валентина Заверюху. Його підозрюють у винесенні рішень, які могли дозволяти військовозобов’язаним чоловікам уникати мобілізації — зокрема, щодо визначення місця проживання неповнолітніх дітей з батьками.

Як альтернативу арешту суд призначив заставу в розмірі близько 1 мільйона 700 тисяч гривень. Засідання транслювалося на YouTube-каналі ВАКС.

Раніше суд уже обирав Заверюсі запобіжний захід у вигляді застави майже 3 мільйони гривень, однак її не було внесено. Після цього прокурори подали клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою. Заплановане на 4 квітня судове засідання тоді не відбулося — його відклали за клопотанням сторони захисту та самого підозрюваного через виконання ним обов’язків військової служби. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у січні 2025 року суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Валентина Заверюху було тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП.

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