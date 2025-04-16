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Продавали 10 тыс «липовых» долларов за 3500 настоящих — в Киеве задержали фальшивомонетчиков, видео

16:49, 16 апреля 2025
Дельцы предлагали к сбыту поддельную национальную и иностранную валюту.
Продавали 10 тыс «липовых» долларов за 3500 настоящих — в Киеве задержали фальшивомонетчиков, видео
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В Киеве правоохранители задержали группу фальшивомонетчиков. Стоимость — 30–70% от общей суммы реальных денег. К примеру, 10 000 «липовых» долларов предлагали за 3 500 настоящих. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Дельцов задержали во время очередной партии сбыта «фальшивки». За 30 000 «долларов» он получил более 480 000 гривен. В тот же день был задержан и его сообщник.

Правоохранители установили, что подделки высокого качества сбывали жители Киевской и Винницкой областей. Клиентуру искали с помощью так называемого сарафанного радио. В ассортименте: 500 гривен образца 2011 года за 70% от реальной суммы, доллары США и евро — за 60%. В ходе оперативных мероприятий задокументировано несколько фактов преступной деятельности.

На данный момент двум участникам группировки сообщено о подозрении.

Во время обысков правоохранители изъяли поддельные деньги на сумму почти 2,3 миллиона в гривневом эквиваленте, клише, около двух десятков мобильных телефонов, черновые записи, автомобиль и прочее.

За содеянное подозреваемым может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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полиция

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