В Шотландии судью заподозрили в использовании ИИ при подготовке судебного решения на 300 страниц

Активисты призвали провести расследование судебного решения из-за ошибок и возможного использования ИИ.

Фото: equivant-court.com

В Шотландии активисты и правозащитники призвали провести расследование в отношении судебного решения по делу медсестры Сэнди Пегги из-за выявленных фактических ошибок и подозрений в возможном использовании искусственного интеллекта при его подготовке. Об этом сообщает The Times.

Речь идет о решении судьи Александера Кемпа, объем которого превышает 300 страниц. После его обнародования выяснилось, что документ содержит неточности, в частности неправильные ссылки на судебную практику и ошибочные названия организаций. Часть ошибок судья уже признал и исправил, однако критики утверждают, что это не единичные случаи.

В частности, в решении было неверно указано название одной из гендерных организаций, а также зафиксировано использование американских языковых форм, нетипичных для британской судебной практики. Это вызвало предположения, что при подготовке текста могли применяться инструменты искусственного интеллекта.

Само дело касается иска медсестры Сэнди Пегги, которая заявила о нарушении своих прав после того, как ей отказали в требовании не пользоваться женскими раздевалками совместно с трансгендерной сотрудницей медицинской службы NHS Fife. После поражения в суде она заявила о намерении обжаловать решение.

Критики подчеркивают, что выявленные ошибки могут подорвать доверие к судебной системе и требуют немедленной проверки, а не многолетнего апелляционного процесса. Сам суд на данный момент официально не подтверждал использование искусственного интеллекта при подготовке решения.

