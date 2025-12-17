  1. У світі

У Шотландії суддю запідозрили у використанні ШІ для підготовки судового рішення на 300 сторінок

21:09, 17 грудня 2025
Активісти закликали провести розслідування щодо судового рішення через помилки та можливе використання ШІ.
Фото: equivant-court.com
 У Шотландії активісти та правозахисники закликали провести розслідування щодо судового рішення у справі медсестри Санді Пеггі через виявлені фактичні помилки та підозри щодо можливого використання штучного інтелекту під час його підготовки. Про це повідомляє The Times.

Йдеться про рішення судді Александера Кемпа, яке налічує понад 300 сторінок. Після його оприлюднення з’ясувалося, що в документі містяться неточності, зокрема неправильні посилання на судову практику та помилкові назви організацій. Частину помилок суддя вже визнав і виправив, однак критики заявляють, що це не поодинокі випадки.

Зокрема, у рішенні було неправильно названо одну з гендерних організацій, а також зафіксовано використання американських мовних форм, нетипових для британської судової практики. Це викликало припущення, що при підготовці тексту могли застосовуватися інструменти штучного інтелекту.

Сама справа стосується позову медсестри Санді Пеггі, яка заявила про порушення своїх прав після того, як їй відмовили у вимозі не користуватися жіночими роздягальнями разом із трансгендерною співробітницею медичної служби NHS Fife. Після поразки в суді вона заявила про намір оскаржити рішення.

Критики наголошують, що виявлені помилки можуть підірвати довіру до судової системи та потребують негайної перевірки, а не багаторічного апеляційного процесу. Сам суд наразі офіційно не підтверджував використання штучного інтелекту під час підготовки рішення.

