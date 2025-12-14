В Киеве на Майдане Независимости зажгли первую ханукальную свечу – фото

В центре столицы состоялась церемония с участием дипломатов и религиозных деятелей.

Фото: Telegram / Виталий Кличко

В Киеве на Майдане Независимости, возле Главпочтамта, состоялась публичная церемония зажжения первой свечи на Ханукии.

Ханукальную Менору установила Федерация еврейских общин Украины при содействии городских властей. Отмечается, что ханукия в Киеве является самой большой в Европе. В этом году ее создал украинский дизайнер.

В церемонии приняли участие раввины, посол Аргентины, временные поверенные в делах посольств Канады и Болгарии в Украине, а также представители дипломатических миссий Великобритании и Франции и мэр Киева Виталий Кличко.

Свет ханукальных свечей символизирует дух свободы, победу добра над злом и несокрушимость еврейского и украинского народов.

