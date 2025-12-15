Судьи Киевского апелляционного суда приобрели FPV-дроны для нужд ВСУ, фото

  1. Фото
Кроме того, для усиления материально-технического обеспечения военных были приобретены и переданы 10 транспортных средств.
Судьи Киевского апелляционного суда приобрели FPV-дроны для нужд ВСУ
В День работников суда судьи Киевского апелляционного суда приобрели десять FPV-дронов «Генерал Черешня-10» для нужд Вооруженных Сил Украины. В суде подчеркнули, что такой шаг стал проявлением солидарности судей с украинскими военнослужащими в день профессионального праздника.

Закупка была осуществлена с учетом актуальных потребностей Третьей отдельной штурмовой бригады, которая выполняет боевые задачи на одном из самых горячих участков фронта. Приобретенные дроны в ближайшее время будут использоваться военнослужащими ВСУ для повышения эффективности выполнения боевых и оперативных задач.

За период действия правового режима военного положения судьи Киевского апелляционного суда перечислили на специальный счет, открытый в Национальном банке Украины, 85 349 273 гривны на нужды ВСУ.

Кроме того, для усиления материально-технического обеспечения военных были приобретены и переданы 10 транспортных средств, которые уже активно используются подразделениями Вооруженных Сил на фронте.

«Коллектив суда всегда оперативно реагирует на адресные запросы воинских частей, обеспечивая необходимыми для обороны приборами и снаряжением. Поддержка Вооруженных Сил Украины стала важным направлением совместной деятельности судей и работников аппарата. Киевский апелляционный суд и в дальнейшем будет продолжать укреплять украинское войско, присоединяться к волонтерским инициативам и поддерживать обороноспособность нашего государства, приближая победу Украины над российскими захватчиками», — подчеркнули в Киевском апелляционном суде.

