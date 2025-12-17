Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

В Верховной Раде зарегистрирован пакет документов, предоставленный Временной следственной комиссией Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти о выполненной работе, а именно:

Проект Постановления об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти о выполненной работе;

Представление;

Пояснительная записка к проекту Постановления Верховной Рады Украины «Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти о выполненной работе»;

Отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти о выполненной работе.

Временная следственная комиссия проанализировала деятельность НАЗК с точки зрения наличия коррупциогенных факторов в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти.

В первую очередь Временная следственная комиссия сосредоточила свое внимание на анализе уровня коррупции в самом НАЗК.

При этом было установлено, что в 2021 году подразделением внутреннего контроля Национального агентства проведены 22 полные проверки деклараций работников, в 2022, 2023 годах соответствующие проверки не проводились в связи с введением военного положения в Украине и принятием Закона Украины от 03.03.2022 № 2115-IX «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны».

В 2024 году начато проведение 4 полных проверок деклараций работников. В 2025 году завершено проведение 4 соответствующих полных проверок и 4 полные проверки продолжаются. По результатам проведения указанных мероприятий финансового контроля признаков правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее – КУоАП) и ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (далее – УК Украины), не установлено.

В 2025 году составлен 1 протокол об административном правонарушении по ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП и 1 – по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП. Дела по этим административным правонарушениям находятся на рассмотрении в суде. В 2024 году Национальное агентство направило в Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины 3 сообщения о фактах неподачи деклараций бывшими работниками Национального агентства (ст. 366-3 УК Украины). Департаментом указанные материалы направлены для дальнейшего рассмотрения в порядке ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины в соответствующие органы Национальной полиции Украины.

ВСК пришла к выводу, что существующие внутренние механизмы контроля в НАЗК демонстрируют низкую эффективность и недостаточную способность обеспечивать реальное выявление и предотвращение коррупционных рисков. После 2021 года, когда было проведено 22 полные проверки деклараций, в 2022–2023 годах такая работа фактически остановилась, а возобновленные в 2024–2025 годах проверки имеют ограниченный масштаб и результативность: несмотря на проведение проверок, никаких нарушений, предусмотренных статьями 172-6 КУоАП и 366-2 УК Украины, не установлено, что вызывает сомнения в реальной способности подразделения внутреннего контроля выявлять недостоверность данных или другие нарушения.

Отдельные протоколы об административных правонарушениях и единичные сообщения в Национальную полицию не меняют общей картины — система внутреннего финансового контроля НАЗК работает формально, а ее результаты не соответствуют масштабам и характеру рисков, присущих органу, ответственному за антикоррупционную политику государства.

НАЗК не применяет достаточных мер реагирования на информацию, которая распространяется средствами массовой информации и содержит признаки коррупционных правонарушений.

В соответствии с ч. 1 ст. 51-3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (далее – Закон) Национальное агентство определяет порядок отбора деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее – декларация), для проведения полной проверки и очередность такой проверки на основании оценки рисков, а также порядок автоматизированного распределения обязанностей по проведению полной проверки между уполномоченными лицами Национального агентства.

Временной следственной комиссией установлено, что с принятием Закона Украины от 20.09.2023 № 3384-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения порядка подачи деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения» (далее – Закон № 3384), который вступил в силу 12.10.2023, было восстановлено декларирование и полномочия Национального агентства по осуществлению мер финансового контроля.

Следует отметить, что выявление в декларации рисков (несоответствий данных декларации данным реестров, банков данных, срабатывание определенных формул, в том числе на наличие признаков незаконного обогащения или необоснованности активов), их оценка и определение показателя рейтинга риска декларации проводится с помощью логического и арифметического контроля (далее – ЛАК). ЛАК осуществляется путем сопоставления данных, указанных в декларациях, с данными реестров, баз данных, а также путем применения правил и формул, являющихся частью программного кода Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее – Реестр). Результатом проведения ЛАК декларации является рассчитанный показатель рейтинга риска декларации (числовой показатель степени выявленных несоответствий (рисков) в декларации, который состоит из суммы весовых коэффициентов несоответствий (рисков), рассчитанный программными средствами Реестра), с учетом которого осуществляется отбор деклараций для проведения их проверки.

Порядок отбора деклараций определяет процедуру отбора деклараций для проведения полной проверки на основании оценки рисков по четырем уровням очередности, каждый из которых на момент отбора уже имеет свой сформированный набор выявленных рисков и не предусматривает выявление новых рисков. В то же время при отборе деклараций для проведения полной проверки по I и II уровням очередности критерием отбора является показатель рейтинга риска декларации (от большего к меньшему). При отборе декларации для проведения полной проверки по III и IV уровням очередности критериями являются: сведения, касающиеся имущества или другого объекта декларирования, имеющего стоимость и которые могут отличаться от достоверных, превышая порог привлечения к административной и уголовной ответственности, установленный на дату подачи декларации; если с даты подачи декларации не истекли установленные законодательством сроки давности привлечения к предусмотренной законом ответственности.

Декларации с низким уровнем коррупционных рисков могут проходить автоматизированную проверку программными средствами Реестра. Из числа поданных за 2021 год автоматизированную проверку прошли 28% деклараций, за 2022 год – 26% деклараций, за 2023 год – 23% деклараций, за 2024 год – 40% от всех поданных деклараций. По убеждению Временной следственной комиссии, указанный выше подход имеет исключительно технический и формализованный характер, а потому не обеспечивает эффективного выявления коррупционных проявлений в правоохранительных и судебных органах, где коррупция имеет сложные, скрытые, вне реестровые формы.

Для реального противодействия коррупции необходима система, включающая аналитическое исследование образа жизни, расширенный доступ к финансовым данным, интеграцию с данными оперативных органов, алгоритмы выявления нетипичных активов и обогащения, реальное исследование связанных лиц и корпоративных структур. Действующий механизм логического и арифметического контроля, применяемый НАЗК для выявления рисков в декларациях, носит сугубо технический характер и базируется на сопоставлении данных деклараций со сведениями из государственных реестров, применении формул и фиксации формальных несоответствий. Такой подход позволяет выявлять лишь те риски, которые уже заложены в алгоритмы и информационные системы Реестра, не охватывая новые схемы сокрытия активов, сложные структуры или имущество, оформленное на связанных лиц. В сфере правоохранительных и судебных органов, где коррупционные активы чаще всего скрываются вне официальных реестров, ЛАК не способен выявить реальный объем незаконного обогащения или необоснованности активов.

Кроме того, процедура отбора деклараций для проведения полной проверки также имеет существенные ограничения, поскольку основывается на уже сформированном перечне рисков и не предусматривает выявление новых в ходе анализа. Отбор по I и II уровням зависит от рейтинга риска, который можно минимизировать путем формального корректного заполнения декларации, тогда как по III и IV уровням учитываются лишь критерии, связанные с возможными порогами ответственности и сроками давности.

В то же время более половины деклараций вообще не охватываются автоматизированной проверкой программными средствами, что оставляет значительный массив потенциально рискованных данных вне анализа.

В результате такой подход НАЗК не обеспечивает реального противодействия коррупции в правоохранительных и судебных органах, поскольку не учитывает оперативную информацию, данные уголовных производств, образ жизни декларантов и их связанных лиц, информацию в средствах массовой информации о вопиющих случаях коррупции и незаконного обогащения должностных лиц.

Система остается формальной, сосредоточенной на технических несоответствиях, а не на содержательном анализе незаконного обогащения или скрытых активов. Это приводит к тому, что декларации должностных лиц с высокими коррупционными рисками часто не попадают на полную проверку, а коррупционные проявления остаются невыявленными.

Следует отметить, что «правила» ЛАК для оценки рисков декларации являются частью программного кода Реестра (конфигурационными настройками) и не подлежат обнародованию и распространению.

Кроме того, Временной следственной комиссией установлено, что отделом осуществления мер финансового контроля в отношении отдельных категорий лиц Национального агентства в течение 2024–2025 гг. проведен мониторинг образа жизни (далее – МОЖ) в отношении 6 сотрудников Службы безопасности Украины (в действиях 2 сотрудников выявлены признаки приобретения необоснованных активов и признаки дисциплинарных проступков) и 1 сотрудника Государственного бюро расследований. В отношении сотрудников других правоохранительных органов, относящихся к отдельной категории лиц, МОЖ не проводился.

И это при том, что многочисленные публикации в СМИ постоянно освещают явные несоответствия между официальными доходами и реальным образом жизни должностных и служебных лиц правоохранительных органов, что свидетельствует о системных пробелах в контроле и отсутствии эффективного реагирования со стороны НАЗК. Временная следственная комиссия считает, что объем проведенных НАЗК мониторингов образа жизни в 2024–2025 годах в отношении лишь шести сотрудников Службы безопасности Украины и одного сотрудника Государственного бюро расследований является объективно критически малым по сравнению с реальным количеством должностных лиц правоохранительных органов, относящихся к отдельной категории субъектов декларирования и занимающих должности с повышенными коррупционными рисками.

В таких органах, как Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальная полиция, Бюро экономической безопасности, органы прокуратуры, численность сотрудников измеряется тысячами, а уровень доступа к ресурсам и возможностям для злоупотреблений является системным.

Проведение лишь нескольких мониторингов фактически означает отсутствие надлежащего охвата рискованных должностей и невыполнение задачи по выявлению несоответствий между задекларированными данными и фактическим образом жизни должностных лиц. МОЖ является одним из ключевых инструментов выявления коррупционных правонарушений в сферах, где активы чаще всего скрываются вне официальных реестров.

Неиспользование этого инструмента в масштабах, необходимых для таких чувствительных секторов, фактически лишает государство возможности выявлять реальные коррупционные риски и демонстрирует отсутствие надлежащей практической борьбы с коррупцией в правоохранительных органах.

Вместе с тем Департамент мониторинга и контроля за выполнением актов законодательства о конфликте интересов и предотвращении коррупции за 2022–2025 годы (по состоянию на 29.08.2025) по обращению Временной следственной комиссии проинформировал об отдельных показателях:

Вместе с тем в деятельности органов судебной власти, в частности Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия, мероприятия мониторинга и контроля в 2022 и 2023 годах фактически не осуществлялись.

В 2024 году было проведено 5 таких мероприятий, в 2025 году – 1 мероприятие.

При этом выявленных нарушений не зафиксировано, несмотря на многочисленные сообщения о вопиющих случаях коррупционных действий.

С 2022 по 2025 год включительно в Верховном Суде и Высшем антикоррупционном суде завершено всего четыре мероприятия мониторинга и контроля.

Такое количество проверок является крайне недостаточным и свидетельствует о глубоких системных недостатках в функционировании органов, ответственных за противодействие коррупции. В государстве, где правоохранительная система и судебная власть должны обеспечивать прозрачность и законность, такая пассивность в осуществлении контроля создает предпосылки для безнаказанности, злоупотреблений и вопиющих коррупционных проявлений.

Эта ситуация демонстрирует, что действующая система мониторинга и контроля не справляется со своими задачами, а проводимые мероприятия являются формальными и недостаточными для реального предотвращения нарушений.

По результатам деятельности Временной следственной комиссии установлено, что уровень проверки деклараций должностных лиц правоохранительных органов остается низким, что свидетельствует о недостаточной эффективности контроля в сфере предотвращения коррупции.

Так, в Бюро экономической безопасности Украины в 2024 году проверено лишь 5 деклараций, в 2025 году – 4 декларации; в Государственном бюро расследований в 2024 году проверено 3 декларации, в 2025 году – 4 декларации; в Национальном бюро финансовой безопасности в 2024 и 2025 годах проверено по 1 декларации; в Национальной полиции Украины в 2024 году проверено 70 деклараций, в 2025 году – 51 декларация; в Службе безопасности Украины в 2024 году проверено 2 декларации, в 2025 году – 3 декларации; в Генеральной прокуратуре Украины в 2024 году проверено 43 декларации, в 2025 году – 32 декларации; в Специализированной антикоррупционной прокуратуре в 2025 году проверена лишь 1 декларация, при этом с 2022 по 2024 год проверка деклараций вообще не осуществлялась.

Отдельно вызывает обеспокоенность системное отсутствие надлежащего контроля в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, где с 2022 по 2025 год проверено всего 2 декларации, а также в Высшем совете правосудия, где в 2024 году проверена лишь 1 декларация.

Системная недооценка необходимости проверки деклараций в ключевых органах судебной власти и антикоррупционных структурах создает значительные риски для эффективности предотвращения коррупционных проявлений, в частности риск безнаказанности должностных лиц, распространения коррупционных практик, подрыва доверия граждан к государственным институтам, а также нарушения принципов прозрачности и подотчетности, которые являются критически важными для функционирования государства и обеспечения верховенства права.

Системное непринятие надлежащих мер контроля со стороны НАЗК создает существенные риски, в частности:

Риск дальнейшей деградации системы предотвращения коррупции, поскольку отсутствие надлежащего реагирования фактически нивелирует превентивную и контрольную функции органа. Риск безнаказанности должностных лиц, что способствует распространению коррупционных практик в судебной, правоохранительной и других сферах государственного управления. Риск утраты доверия граждан к государственным институтам, в том числе к органам правосудия и антикоррупционной инфраструктуре, что непосредственно влияет на уровень легитимности государственной власти. Риск нарушения международных обязательств Украины, в частности в сфере имплементации Конвенции ООН против коррупции и стандартов GRECO, что может повлечь ухудшение международной репутации государства. Риск возникновения системных злоупотреблений в сфере правосудия, поскольку игнорирование публичной информации о коррупционных проявлениях в судах способствует формированию условий для неправомерного влияния на деятельность судей. Риск нарушения принципов прозрачности и подотчетности, что противоречит основным принципам деятельности антикоррупционных органов и принципам надлежащего управления.

В Единый государственный реестр деклараций ежегодно подается около 700 тысяч электронных деклараций. Такой объем информации объективно делает невозможным осуществление полноценной и качественной проверки каждой декларации НАЗК. Даже при использовании автоматизированных инструментов НАЗК не имеет достаточных человеческих, финансовых и временных ресурсов для глубокого анализа сотен тысяч деклараций, поскольку полная проверка предусматривает сопоставление задекларированных доходов, активов и обязательств с данными многочисленных государственных реестров, анализ имущественного состояния членов семьи, установление происхождения средств и выявление возможных скрытых связей.

Автоматизированные проверки способны выявлять преимущественно формальные, логические или арифметические ошибки и не позволяют установить сложные коррупционные схемы, использование номинальных владельцев или скрытое бенефициарное владение.

В результате полные проверки осуществляются лишь в отношении незначительной части деклараций, тогда как подавляющее большинство документов фактически остается без содержательного контроля. Это формирует у субъектов декларирования осознание низкой вероятности проверки именно их декларации, что существенно снижает превентивный эффект декларирования.

Дополнительно эффективность системы подрывается отсутствием четкой и быстрой связи между выявлением нарушений и неотвратимостью ответственности, поскольку соответствующие процедуры являются длительными и не всегда завершаются реальными санкциями.

В таких условиях электронное декларирование превращается преимущественно в формальную обязанность, а не в действенный инструмент противодействия коррупции, и без пересмотра подходов к кругу субъектов декларирования, моделей проверки и обеспечения реальной ответственности этот механизм не способен достигать задекларированной антикоррупционной цели. НАЗК неспособно эффективно выполнять свою основную функцию – противодействие коррупции, в частности в правоохранительных и судебных органах.

Вместе с тем следует отметить, что законодательство определяет четкие сроки и этапы контроля, однако эти рамки не учитывают реальный объем работы и сложность анализа финансовых документов. Вследствие этого проверки часто ограничиваются поверхностным сопоставлением цифр без глубокого анализа источников доходов, финансовых потоков и образа жизни должностных лиц, что делает процесс декларативным и неэффективным.

Закон не предусматривает достаточно действенных инструментов для выявления нарушений и привлечения к ответственности. Даже когда НАЗК фиксирует несоответствия или подозрительные активы, отсутствие четко определенных санкций, быстрого механизма передачи дел в правоохранительные органы и реальной возможности применения финансовых взысканий практически нивелирует эффект проверок. Это создает ситуацию, когда нарушители остаются безнаказанными, а институция утрачивает авторитет.

Процедура не учитывает риск-ориентированный подход и является одинаковой для всех категорий должностных лиц. Несмотря на очевидные высокие коррупционные риски в судах и правоохранительных органах, закон определяет одинаковые критерии и методику проверки для всех без исключения. Это приводит к тому, что ресурсы НАЗК распыляются, внимание к реальным угрозам снижается, а проверки становятся формальностью, неспособной выявить и предотвратить системную коррупцию. Таким образом, НАЗК фактически не осуществляет надлежащий финансовый контроль: количество проверок является символическим, а выявленные нарушения остаются без реальных последствий.

Кроме того, во время проведения конкурса в апелляционные суды, в котором принимали участие родственники членов ВККС и ВСП, НАЗК не выявило ни одного конфликта интересов, хотя его наличие было очевидным как с точки зрения законодательных критериев, так и с точки зрения здравого смысла. Игнорирование таких фактов свидетельствует не только о формальном подходе к оценке потенциальных рисков, но и о неспособности НАЗК выполнять свою функцию предотвращения конфликтов интересов в критически важных сферах, таких как отбор судей.

Проблема могла быть полностью нивелирована еще на этапе первичного рассмотрения вопроса НАЗК — путем предоставления обязательных разъяснений, установления ограничений или даже действенных рекомендаций по отводу.

Вместо этого бездействие Агентства фактически легитимизировало участие лиц с высоким риском конфликта интересов и поставило под сомнение беспристрастность и добросовестность всего конкурсного процесса.

В итоге универсальная дефиниция конфликта интересов создает не защиту от коррупции, а лишь широкую юридическую ширму, за которой реальные нарушения остаются безнаказанными, а доверие к государственным институтам — подорванным.

Автор: Тарас Лученко

