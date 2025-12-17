  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил, когда СЗЧ военнослужащего может считаться прекращенным

11:30, 17 декабря 2025
Момент обращения в военную специализированную прокуратуру с намерением продолжить службу может свидетельствовать о прекращении состава преступления.
Верховный Суд разъяснил, когда СЗЧ военнослужащего может считаться прекращенным
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Момент обращения военнослужащего, который самовольно оставил место службы, в военную специализированную прокуратуру с просьбой решить вопрос о дальнейшем прохождении им службы свидетельствует о прекращении преступления, предусмотренного ст. 407 УК Украины. На этом подчеркнул Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №473/3261/23

Местный суд признал военнослужащего виновным и осудил по ч. 5 ст. 407 УК Украины за самовольное оставление места службы без уважительных причин.

Суд первой инстанции на основании ст. 75 УК Украины освободил осужденного от отбывания меры принуждения с испытанием.

Апелляционный суд отменил этот приговор в части назначенного наказания и вынес новый приговор, которым назначил осужденному по ч. 5 ст. 407 УК Украины наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

В кассационной жалобе защитник утверждал, что апелляционный суд неправомерно ухудшил положение осужденного, не соблюл предписаний ч. 2 ст. 5 УК Украины и не учел факта совершения преступления до вступления в силу Закона Украины от 13 декабря 2022 года № 2839-IX «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно особенностей несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке», которым запрещено применение ст. 75 УК Украины за преступления, предусмотренные ст. 407 УК Украины.

Что решил Верховный Суд

Отменяя приговор апелляционного суда и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, Верховный Суд указал, что, по материалам уголовного производства, осужденный до того, как сообщил в мае 2023 года ТУ ГБР о самовольном оставлении места службы, по этому же поводу 15 августа 2022 года обратился в специализированную прокуратуру в сфере обороны.

По содержанию представленного в деле обращения осужденного, он изложил обстоятельства оставления воинской части и просил решить вопрос о дальнейшем прохождении военной службы. Согласно сообщению Николаевского зонального отдела Военной службы правопорядка от 12 октября 2022 года поданное заявление для рассмотрения было направлено в Донецкий зональный отдел. Указанные документы приобщены к делу в ходе судебного разбирательства, их принадлежность и допустимость стороны не оспаривали.

Такие фактические данные, несмотря на то, что имеют значение и влияют на общую справедливость принятого судебного решения, не получили надлежащей оценки по результатам апелляционного производства.

В новом приговоре не содержится убедительных аргументов, которые без сомнения доказывали бы, что факт обращения военнослужащего в органы прокуратуры 15 августа 2022 года не влечет никаких правовых последствий, учитывая также разъяснения, опубликованные на официальном вебсайте Министерства обороны Украины, согласно которым по вопросам намерения вернуться на службу военнослужащий может обратиться, в том числе, в военную специализированную прокуратуру.

Отсюда следует, что не являются бесспорными выводы апелляционного суда относительно окончания (прекращения) преступления после вступления в силу Закона № 2839-IX.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]