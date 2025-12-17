Верховный Суд разъяснил, когда СЗЧ военнослужащего может считаться прекращенным

Момент обращения военнослужащего, который самовольно оставил место службы, в военную специализированную прокуратуру с просьбой решить вопрос о дальнейшем прохождении им службы свидетельствует о прекращении преступления, предусмотренного ст. 407 УК Украины. На этом подчеркнул Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №473/3261/23

Местный суд признал военнослужащего виновным и осудил по ч. 5 ст. 407 УК Украины за самовольное оставление места службы без уважительных причин.

Суд первой инстанции на основании ст. 75 УК Украины освободил осужденного от отбывания меры принуждения с испытанием.

Апелляционный суд отменил этот приговор в части назначенного наказания и вынес новый приговор, которым назначил осужденному по ч. 5 ст. 407 УК Украины наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

В кассационной жалобе защитник утверждал, что апелляционный суд неправомерно ухудшил положение осужденного, не соблюл предписаний ч. 2 ст. 5 УК Украины и не учел факта совершения преступления до вступления в силу Закона Украины от 13 декабря 2022 года № 2839-IX «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно особенностей несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке», которым запрещено применение ст. 75 УК Украины за преступления, предусмотренные ст. 407 УК Украины.

Что решил Верховный Суд

Отменяя приговор апелляционного суда и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, Верховный Суд указал, что, по материалам уголовного производства, осужденный до того, как сообщил в мае 2023 года ТУ ГБР о самовольном оставлении места службы, по этому же поводу 15 августа 2022 года обратился в специализированную прокуратуру в сфере обороны.

По содержанию представленного в деле обращения осужденного, он изложил обстоятельства оставления воинской части и просил решить вопрос о дальнейшем прохождении военной службы. Согласно сообщению Николаевского зонального отдела Военной службы правопорядка от 12 октября 2022 года поданное заявление для рассмотрения было направлено в Донецкий зональный отдел. Указанные документы приобщены к делу в ходе судебного разбирательства, их принадлежность и допустимость стороны не оспаривали.

Такие фактические данные, несмотря на то, что имеют значение и влияют на общую справедливость принятого судебного решения, не получили надлежащей оценки по результатам апелляционного производства.

В новом приговоре не содержится убедительных аргументов, которые без сомнения доказывали бы, что факт обращения военнослужащего в органы прокуратуры 15 августа 2022 года не влечет никаких правовых последствий, учитывая также разъяснения, опубликованные на официальном вебсайте Министерства обороны Украины, согласно которым по вопросам намерения вернуться на службу военнослужащий может обратиться, в том числе, в военную специализированную прокуратуру.

Отсюда следует, что не являются бесспорными выводы апелляционного суда относительно окончания (прекращения) преступления после вступления в силу Закона № 2839-IX.