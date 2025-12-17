Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Кассационный административный суд ВС сформировал жесткий подход к применению форс-мажорных обстоятельств: вооруженная агрессия против Украины не освобождает отечественных налогоплательщиков от пени за нарушение сроков возврата валютной выручки. Ключевым является доказательство прямой причинно-следственной связи между чрезвычайными обстоятельствами и невозможностью исполнения конкретного обязательства.

Ракетные обстрелы – не аргументы

Вопрос ответственности бизнеса за нарушение валютного законодательства в условиях полномасштабной войны долгое время оставался в «серой зоне» судебной практики. Военное положение, обстрелы и уничтожение имущества часто воспринимались как универсальное объяснение любых сбоев во внешнеэкономических расчетах. Постановление Кассационного административного суда ВС по делу №520/2941/24 положило конец такому подходу, предложив значительно более строгий стандарт оценки форс-мажорных обстоятельств.

КАС ВС не только отменил решения первой и апелляционной инстанций, которыми была аннулирована многомиллионная пеня за нарушение сроков возврата валютной выручки, но и сформировал гораздо более жесткие стандарты доказывания форс-мажора. Фактически суд провел четкую грань между общим влиянием войны на экономику и необходимостью доказательства конкретного, непосредственного и неизбежного воздействия таких обстоятельств на исполнение каждого отдельного внешнеэкономического обязательства.

Основанием для судебного спора стало налоговое уведомление-решение от 2 января 2024 года: Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками начислило агрофирме крупную пеню – более 21,5 млн грн (21550927,60 грн). Санкции были применены за нарушение предельных сроков расчетов по ряду внешнеэкономических контрактов с нерезидентами, заключенных до начала полномасштабного вторжения.

Не отрицая нарушения сроков, налогоплательщик настаивал на отсутствии своей вины. Основная линия защиты строилась на утверждении, что несвоевременное поступление валютной выручки стало прямым следствием форс-мажорных обстоятельств, связанных с военными действиями. Для подтверждения своих аргументов агрофирма предоставила сертификаты Запорожской торгово-промышленной палаты (ТПП), которые удостоверяли наличие форс-мажора в виде военного положения, ракетных обстрелов и уничтожения производственных и административных объектов предприятия, включая первичную документацию.

С такой позицией истца также согласились суды первой и апелляционной инстанций: сам факт войны и подтвержденный Запорожской ТПП форс-мажор — достаточное основание для освобождения налогоплательщика от финансовой ответственности. Более того, суды признали, что уничтожение оригиналов внешнеэкономических контрактов сделало невозможным обращение истца в суды или арбитражи с требованиями к нерезидентам, и потому налогоплательщик был лишен реальных механизмов воздействия на контрагентов. Дополнительно суды распространили на спорные правоотношения карантинный мораторий на начисление пени, предусмотренный Налоговым кодексом Украины, применив его к валютным санкциям.

Сигнал для бизнеса: индульгенций – не будет

Не согласившись с решениями судов предыдущих инстанций, Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками обратилось в Верховный суд.

В материалах дела указано: «Основанием кассационного обжалования отмечены пункты первый и четвертый части 4 статьи 328 КАС Украины, в частности неправильное применение судом норм материального права, нарушение норм процессуального права, поскольку суд апелляционной инстанции в оспариваемом судебном решении применил норму права без учета вывода относительно применения нормы права в подобных правоотношениях, изложенного в постановлении Верховного Суда; а также указаны основания для обжалования, предусмотренные частями второй и третьей статьи 353 этого Кодекса».

Ссылаясь на практику ВС, ответчик подчеркнул: ключевым признаком форс-мажора является причинно-следственная связь между обстоятельствами и невозможностью исполнить конкретное обязательство. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) — это чрезвычайные и неизбежные обстоятельства, наступление которых привело к объективной невозможности исполнения обязательства. По убеждению Северного межрегионального управления ГНС, вооруженная агрессия против Украины «не может автоматически означать освобождение от исполнения кем-либо любых обязательств, независимо от того, существует ли реальная возможность их выполнить или нет».

Кроме того, жалобщик заявил, что выводы судов предыдущих инстанций (о списании пени) противоречат правовой позиции, изложенной «в постановлении Верховного Суда в составе палаты по рассмотрению дел о налогах, сборах и других обязательных платежах от 23.07.2024 по делу № 240/25642/22, согласно которому положения Налогового кодекса Украины, вводящие мораторий на определенные проверки и начисление суммы пени, не применяются к правоотношениям, регулируемым положениями Закона № 2473-VIII».

Анализируя решения предыдущих инстанций, Кассационный административный суд ВС пришел к выводу: ключевым в делах о начислении пени за нарушение валютных сроков является не общий факт существования чрезвычайных обстоятельств, а доказательство их прямого влияния на возможность исполнения конкретного денежного обязательства. Суд отметил, что сертификат Запорожской ТПП не имеет определенной доказательной силы и не создает презумпции автоматического освобождения от ответственности. Такой документ лишь подтверждает наличие определенных обстоятельств, но не отвечает на вопрос: были ли они неизбежными именно для этого налогоплательщика и именно в контексте получения валютной выручки от конкретных нерезидентов.

Также суд обратил внимание, что суды нижестоящих инстанций не выяснили: почему именно иностранные контрагенты не произвели оплату за поставленный товар, находились ли они в зоне боевых действий, действовали ли в отношении них финансовые или банковские ограничения, а также предпринимал ли истец какие-либо активные действия для взыскания задолженности. Ведь само по себе военное положение в Украине (даже при обстрелах и разрушениях) не свидетельствует, что нерезидент был объективно лишен возможности исполнить платежное обязательство.

Особенно принципиальной стала позиция суда относительно аргумента о уничтожении оригиналов контрактов: отсутствие бумажных оригиналов не означает полной утраты доказательной базы. По мнению суда, законодательство не связывает уничтожение документации с автоматической остановкой сроков валютного контроля. Поэтому этот факт не может считаться форс-мажором в понимании законодательства о валютных операциях.

Удовлетворяя кассационную жалобу Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, КАС ВС не просто решил конкретный спор в пользу налогового органа, но и сформировал четкий сигнал для бизнеса: форс-мажор во время войны больше не воспринимается судами как универсальное объяснение любых нарушений валютного законодательства. Индульгенций больше не будет: каждое обязательство нужно анализировать отдельно, а налогоплательщик обязан доказать прямую, конкретную и неизбежную причинно-следственную связь между чрезвычайными обстоятельствами и невозможностью получения валютной выручки.

Автор: Валентин Коваль

