В Одессе в результате атаки шахедов повреждено здание суда, фото

Повреждения получил фасад здания, окна и оконные рамы судебного учреждения.

Фото: Служба судебной охраны

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В ночь на 22 апреля Одесса пережила мощную шахидную атаку. В результате обстрела повреждено здание судебного учреждения, сообщает Служба судебной охраны.

Взрывной волной поврежден фасад здания, окна и оконные рамы.

Пострадавших среди работников органа правосудия и сотрудников Службы судебной охраны нет.

Фото: Служба судебной охраны

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