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В Киеве демонтировали самодельную голубятню, собранную из ржавых гаражей.

23:59, 23 апреля 2025
В столице коммунальщики разобрали необычное строение из трех гаражей, где разводили голубей.
В Киеве демонтировали самодельную голубятню, собранную из ржавых гаражей.
Фото: Киевдемонтаж
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В Киеве провели нетипичный демонтаж самовольно установленного сооружения для разведения голубей, которое длительное время размещалось на одной из парковок. Об этом сообщили в Киевдемонтаж.

По словам специалистов, с такой конструкцией они столкнулись впервые. Сооружение состояло из трех гаражей, установленных друг на друга, и фактически служило голубятней.

Первые два уровня демонтировали с помощью грузовой техники, однако нижнюю часть пришлось разбирать вручную — из-за отсутствия необходимых креплений для безопасного подъема конструкции целиком.

«Помимо нарушения правил размещения, объект имел крайне запущенный вид: ржавые стены с граффити и следы многолетнего использования без надлежащего ухода», — отметили в Киевдемонтаж.

По словам коммунальщиков, сооружение было в неудовлетворительном состоянии и портило внешний облик городской территории. Кроме того, оно ограничивало полноценное использование парковочного пространства.

«Теперь количество парковочных мест на этом участке увеличится, а окружающая территория будет соответствовать общей архитектуре района», — добавили в Киевдемонтаж.

Фото: Киевдемонтаж

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Киев

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