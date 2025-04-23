Практика судів
  1. В Україні

У Києві демонтували саморобну голуб’ятню, зібрану з іржавих гаражів — фото

23:59, 23 квітня 2025
У столиці комунальники розібрали незвчну побудову з трьох гаражів, де розводили голубів.
У Києві демонтували саморобну голуб’ятню, зібрану з іржавих гаражів — фото
Фото: Київдемонтаж
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві провели нетиповий демонтаж самовільної споруди для вирощування голубів, яку тривалий час розміщували на одному з паркувальних майданчиків. Про це повідомили в Київдемонтаж.

За словами фахівців, така конструкція трапилась їм уперше. Споруда складалася з трьох гаражів, встановлених один на один, і фактично слугувала голуб’ятнею.

Перші два рівні демонтували за допомогою вантажної техніки, однак нижню частину довелося розбирати вручну — через відсутність необхідних кріплень для безпечного підйому конструкції цілком.

«Окрім порушення правил розміщення, об’єкт мав вкрай занедбаний вигляд: іржаві стіни з графіті та сліди багаторічного використання без належного догляду», — зазначили в Київдемонтаж.

За словами комунальників, споруда була в поганому стані та псувала зовнішній вигляд міського простору. Окрім цього вона обмежувала можливість повноцінного використання паркувального майданчика.

«Відтепер кількість паркомісць на цьому майданчику зросте, а навколишній простір відповідатиме загальній архітектурі району», — додали у Київдемонтаж.

Фото: Київдемонтаж

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що настав час повернути МВФ його справжнє призначення

Наразі МВФ непропорційно багато часу та ресурсів приділяє питанням зміни клімату, гендерним і соціальним проблемам – міністр фінансів США Скотт Бессент закликав переглянути діяльність організації.

ВККС просить кандидатів в судді не намагатися шукати завдання майбутнього кваліфікаційного іспиту

Член ВККС Сергій Чумак звернув увагу, що кандидатам в судді не слід ризикувати та намагатися отримати завдання майбутнього кваліфікаційного іспиту.

Верховний Суд висловився щодо обмеження корпоративних прав акціонера при передачі акцій в управління АРМА та особливості реалізації прав за акціями

Власник арештованих акцій, на які накладено арешт та у подальшому передано в управління АРМА у зв’язку з винятковим випадком, не може посилатися на порушення свого права на управління, оскаржуючи рішення загальних зборів, оскільки до моменту зняття арешту виключно управитель може реалізовувати корпоративні права, що виникають з частки.

Рубіо скасував поїздку до Лондона, бо Україна підготувала документ про неможливість перемовин щодо територій до повного припинення вогню – Reuters

Залишаються й інші серйозні суперечки, включно з питанням скасування санкцій ЄС проти РФ до завершення переговорів, проти чого рішуче виступає Європа

Верховна Рада розгляне зміни до КАСУ щодо забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування

Орган місцевого самоврядування повинен буде розглянути вимогу про усунення порушення законності та прийняти рішення у строк не більше 30 днів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео