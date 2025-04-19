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У Києві покарали водія BMW, який проїхався смугою для громадського транспорту — відео

22:00, 19 квітня 2025
У столиці патрульні притягнули до відповідальності порушника.
У Києві покарали водія BMW, який проїхався смугою для громадського транспорту — відео
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У Шевченківському районі Києва покарали водія автомобіля BMW, який проїхався смугою для громадського транспорту

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича, провели з водієм профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 17.1 ПДР України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11, забороняються рух та зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

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Національна поліція ПДР

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