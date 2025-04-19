Популярність дубайського шоколаду призвела до глобального дефіциту фісташок

Дубайський шоколад зробив фісташки одним із найдефіцитніших продуктів на ринку.

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Популярність дубайського шоколаду в соцмережі TikTok призвела до глобального дефіциту фісташок. Про це повідомляє Financial Times.

Так, внаслідок ажіотажу навколо дубайского шоколаду ціни на ядра фісташок підскочили за рік з $7,65 за фунт до приблизно $10,30.

Через це виробники шоколаду, включно з великими брендами на кшталт Lindt, почали активно скуповувати горіхи, а деякі магазини навіть ввели обмеження на кількість батончиків, яку можна купити.

Видання вказує, що оригінальний батончик продається лише у Дубаї і лише протягом двох годин на день. Попри це, у світі з’явилось чимало аналогів, а виробники кондитерських виробів повідомляють про труднощі з пошуком як фісташок, так і тіста катаїфі. Наприклад, швейцарський бренд Läderach зізнався, що не встигає задовольнити попит.

Ситуацію ускладнило й те, що минулорічний урожай фісташок у США — найбільшого виробника у світі — був нижчим за очікування. Тим часом Іран, другий за масштабами експортер, лише за пів року збільшив постачання фісташок до ОАЕ на 40%.

Таким чином, звичайний шоколадний десерт несподівано перетворився на причину збоїв у глобальному ланцюзі постачання — і зробив фісташки одним із найдефіцитніших продуктів на ринку.

Раніше суд у Німеччині наголосив, що популярний «дубайський шоколад» має бути лише з Дубаю.

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