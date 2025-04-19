Популярность дубайского шоколада привела к глобальному дефициту фисташек

Дубайский шоколад сделал фисташки одним из самых дефицитных продуктов на рынке.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Популярность дубайского шоколада в соцсети TikTok привела к глобальному дефициту фисташек. Об этом сообщает Financial Times.

Из-за ажиотажа вокруг дубайского шоколадного батончика цена на ядра фисташек за год выросла с $7,65 до примерно $10,30 за фунт.

В результате производители шоколада, включая крупные бренды вроде Lindt, начали активно скупать орехи, а некоторые магазины даже ввели ограничения на количество батончиков, которые можно купить в одни руки.

Издание отмечает, что оригинальный батончик продаётся только в Дубае і лише в течение двух часов в день. Несмотря на это, по всему миру появилось множество аналогов, а производители кондитерских изделий сообщают о трудностях с закупкой как фисташек, так и теста катаифи. Например, швейцарский бренд Läderach признался, что не справляется с наплывом заказов.

Ситуацию усугубило и то, что прошлогодний урожай фисташек в США — крупнейшем производителе в мире — оказался ниже ожидаемого. Тем временем Иран, второй по объёмам экспорта, за полгода увеличил поставки фисташек в ОАЭ на 40%.

Таким образом, обычный шоколадный десерт неожиданно стал причиной сбоев в глобальных цепочках поставок — и сделал фисташки одним из самых дефицитных продуктов на рынке.

Ранее суд в Германии подчеркнул, что популярный «дубайский шоколад» должен быть только из Дубая.

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