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С мая увеличится размер платы за проставление апостиля – Минюст

11:22, 28 апреля 2025
В Украине с мая подорожает проставление апостиля: кто и сколько будет платить.
С мая увеличится размер платы за проставление апостиля – Минюст
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Министерство юстиции Украины сообщило об увеличении размера платы за проставление апостиля с 3 мая.

Так, для физических лиц плата составит 0,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, для юридических лиц — 0,35 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Плата взимается в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором подаются соответствующие документы для проставления апостиля, и округляется до ближайших 10 гривен.

Соответственно, по заявлениям, поданным с 3 мая, плата за проставление апостиля в текущем году для физических лиц составит 610 грн, а для юридических лиц — 1060 грн.

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