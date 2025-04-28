Университеты США объединились для сопротивления администрации Трампа, — WSJ

На данный момент в объединение входят около 10 учебных заведений.

Фото: Reuters

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Несколько престижных высших учебных заведений США создали объединение для координации своего противодействия политике администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Руководители самых престижных университетов страны создали частное объединение, чтобы противостоять нападкам администрации Трампа на финансирование научных исследований и академическую независимость в системе высшего образования», - сказано в материале издания.

Газета отмечает, на данный момент в объединение входят около 10 учебных заведений, преимущественно из «синих» штатов, которые на выборах отдают предпочтение Демократической партии.

Входящие в состав объединения высокопоставленные представители университетов обсуждают, каковы их «красные линии» в переговорах с федеральными властями, а также оценивают, как реагировать на различные требования администрации Трампа. В рамках объединения представители учебных заведений сошлись во мнении, что одной из таких «красных линий» для них является отказ от академической независимости, а именно самостоятельности в вопросах приема студентов, найма сотрудников и организации учебного процесса, подытожила газета.

Ранее Гарвардский университет 21 апреля подал иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за заморозки миллиардов долларов федерального финансирования.

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