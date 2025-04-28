Стало известно, облагается ли пособие по беременности и родам для ФЛП

Доход, в виде суммы пособия по беременности и родам, выплачиваемой физлицу-предпринимателю, не облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

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Главное управление ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе информирует о налогообложении суммы помощи по беременности и родам, выплаченной ФЛП Пенсионным фондом Украины.

Право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности имеют застрахованные лица — граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, проживающие в Украине, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.

Это право возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения), занятия предпринимательской и иной деятельностью, если иное не предусмотрено законом (ст. 12 Закона Украины от 23.09.1999 №1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании» с изменениями и дополнениями).

Статьей 13 указанного Закона установлены виды страховых выплат по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности, в частности, предусмотрен вид страховых выплат как помощь по беременности и родам.

Уполномоченным органом управления в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и несчастным случаем является Пенсионный фонд Украины.

Доходом физического лица — предпринимателя является доход, полученный исключительно от осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно п. 177.6 НКУ, в случае если физическое лицо — предприниматель на общей системе налогообложения получает иные доходы, отличные от предпринимательской деятельности в рамках выбранных им видов деятельности, такие доходы облагаются налогами по общим правилам, установленным НКУ для налогоплательщиков — физических лиц.

Также пп. 4 п. 292.11 НКУ предусмотрено, что в состав дохода физического лица — предпринимателя — плательщика единого налога, определенного ст. 292 НКУ, не включаются, в частности, суммы целевого назначения, поступившие, в частности, от ПФУ.

Следовательно, доход в виде страховых выплат, выплачиваемый ПФУ, не включается в доход физического лица — предпринимателя, однако облагается налогами по общим правилам, установленным НКУ для налогоплательщиков — физических лиц.

Порядок налогообложения доходов физических лиц налогом на доходы физических лиц регулируется разд. IV НКУ, согласно пп. 165.1.1 которого не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика, в частности, сумма помощи по беременности и родам, сумма страховых выплат, которые получает налогоплательщик из фондов общеобязательного государственного социального страхования согласно закону.

Также освобождаются от налогообложения военным сбором доходы, которые согласно разд. IV НКУ не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц (не подлежат налогообложению, облагаются по нулевой ставке), кроме доходов, указанных в пп. 165.1.36 НКУ, пп. 3 и 4 п. 170.13-1 НКУ и п. 14 подраздела 1 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Таким образом, доход в виде суммы помощи по беременности и родам, выплачиваемой физическому лицу — предпринимателю Пенсионным фондом Украины, не облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

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