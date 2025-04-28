Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Стало известно, облагается ли пособие по беременности и родам для ФЛП

16:28, 28 апреля 2025
Доход, в виде суммы пособия по беременности и родам, выплачиваемой физлицу-предпринимателю, не облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором.
Стало известно, облагается ли пособие по беременности и родам для ФЛП
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе информирует о налогообложении суммы помощи по беременности и родам, выплаченной ФЛП Пенсионным фондом Украины.

Право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности имеют застрахованные лица — граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, проживающие в Украине, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.

Это право возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения), занятия предпринимательской и иной деятельностью, если иное не предусмотрено законом (ст. 12 Закона Украины от 23.09.1999 №1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании» с изменениями и дополнениями).

Статьей 13 указанного Закона установлены виды страховых выплат по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности, в частности, предусмотрен вид страховых выплат как помощь по беременности и родам.

Уполномоченным органом управления в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и несчастным случаем является Пенсионный фонд Украины.

Доходом физического лица — предпринимателя является доход, полученный исключительно от осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно п. 177.6 НКУ, в случае если физическое лицо — предприниматель на общей системе налогообложения получает иные доходы, отличные от предпринимательской деятельности в рамках выбранных им видов деятельности, такие доходы облагаются налогами по общим правилам, установленным НКУ для налогоплательщиков — физических лиц.

Также пп. 4 п. 292.11 НКУ предусмотрено, что в состав дохода физического лица — предпринимателя — плательщика единого налога, определенного ст. 292 НКУ, не включаются, в частности, суммы целевого назначения, поступившие, в частности, от ПФУ.

Следовательно, доход в виде страховых выплат, выплачиваемый ПФУ, не включается в доход физического лица — предпринимателя, однако облагается налогами по общим правилам, установленным НКУ для налогоплательщиков — физических лиц.

Порядок налогообложения доходов физических лиц налогом на доходы физических лиц регулируется разд. IV НКУ, согласно пп. 165.1.1 которого не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика, в частности, сумма помощи по беременности и родам, сумма страховых выплат, которые получает налогоплательщик из фондов общеобязательного государственного социального страхования согласно закону.

Также освобождаются от налогообложения военным сбором доходы, которые согласно разд. IV НКУ не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц (не подлежат налогообложению, облагаются по нулевой ставке), кроме доходов, указанных в пп. 165.1.36 НКУ, пп. 3 и 4 п. 170.13-1 НКУ и п. 14 подраздела 1 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Таким образом, доход в виде суммы помощи по беременности и родам, выплачиваемой физическому лицу — предпринимателю Пенсионным фондом Украины, не облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги предприниматель ФЛП ПФУ беременность и роды денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Можно прекратить огонь сейчас и на 30 суток – МИД Украины ответило на предложение Путина о «перемирии»

Андрей Сибига заявил, что прекратить огонь можно уже сейчас, не дожидаясь 8 мая.

Разведка Испании выясняет, произошел ли блэкаут из-за кибератаки

Атомные электростанции Испании приостановили производство электроэнергии из соображений безопасности.

На должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей есть 13 кандидатов: список

Судья Верховного Суда, судьи апелляционных и местных судов, победители отборов на должности членов Совета правосудия и ВККС.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

Аннулирование регистрации плательщика единого налога возможно только при условии проведения надлежащей проверки и установления нарушения – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что такой акт проверки должен содержать четкие и обоснованные выводы, подтверждающие факт нарушения, а также иметь достаточные доказательные материалы, чтобы быть основанием для принятия решения об исключении из реестра плательщиков единого налога.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Головенко
    Олег Головенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Парінов
    Андрій Парінов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду