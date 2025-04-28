В Госдепе США отреагировали на признание КНДР участия своих войск в войне против Украины

Участие КНДР в войне против Украины вызывает обеспокоенность США.

Источник фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Госдепе США призвали Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) прекратить развертывание войск, а Россию — прекратить любую поддержку КНДР.

Об этом заявили в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки в комментарии для Yonhap News.

«Третьи страны, такие как КНДР, которые способствуют затягиванию войны между Россией и Украиной, несут за это ответственность... Мы по-прежнему обеспокоены непосредственным участием КНДР в войне. Размещение военных подразделений КНДР в России и любая поддержка, которую Российская Федерация оказывает КНДР в ответ, должны быть прекращены», — заявили в Госдепе США.

Также в Госдепе указали, что обучение Россией военных КНДР нарушает ряд резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), которые запрещают предоставление или получение помощи Пхеньяном.

Напомним, что Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи подтвердила участие армейских подразделений КНДР в боевых действиях против Сил обороны Украины на территории Курской области России.

Напомним, что центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи подтвердила участие армейских подразделений КНДР в боевых действиях против Сил обороны Украины на территории Курской области России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.