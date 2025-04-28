Практика судов
  1. В мире

В Госдепе США отреагировали на признание КНДР участия своих войск в войне против Украины

10:10, 28 апреля 2025
Участие КНДР в войне против Украины вызывает обеспокоенность США.
В Госдепе США отреагировали на признание КНДР участия своих войск в войне против Украины
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Госдепе США призвали Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) прекратить развертывание войск, а Россию — прекратить любую поддержку КНДР.

Об этом заявили в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки в комментарии для Yonhap News.

«Третьи страны, такие как КНДР, которые способствуют затягиванию войны между Россией и Украиной, несут за это ответственность... Мы по-прежнему обеспокоены непосредственным участием КНДР в войне. Размещение военных подразделений КНДР в России и любая поддержка, которую Российская Федерация оказывает КНДР в ответ, должны быть прекращены», — заявили в Госдепе США.

Также в Госдепе указали, что обучение Россией военных КНДР нарушает ряд резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), которые запрещают предоставление или получение помощи Пхеньяном.

Напомним, что Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи подтвердила участие армейских подразделений КНДР в боевых действиях против Сил обороны Украины на территории Курской области России.

Напомним, что центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи подтвердила участие армейских подразделений КНДР в боевых действиях против Сил обороны Украины на территории Курской области России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США война КНДР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
К законопроекту о множественном гражданстве необходимо добавить нормы об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами, служащими по контракту – Верещук

Законопроект Президента о множественном гражданстве готовится к принятию во втором чтении – Ирина Верещук считает, что в нем должна быть норма об упрощенном порядке получения украинского гражданства иностранными военнослужащими, служащими по контракту.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

Верховная Рада вновь попытается рассмотреть законопроект, позволяющий стать судьями ВАКС налоговикам, таможенникам и сотрудникам НАЗК

Законопроект об отмене ограничений, запрещающих быть кандидатами в судьи ВАКС сотрудникам НАЗК, АРМА, налоговикам и таможенникам, одобрил также комитет антикоррупционной политики, возглавляемый Анастасией Радиной.

Органы уголовного преследования обязаны предоставить стороне защиты доступ ко всем материалам, собранным во время досудебного расследования – позиция ЕСПЧ

ЕСПЧ подчеркнул, что право на справедливое судебное разбирательство включает право защиты на получение всех материалов, находящихся у стороны обвинения – как в пользу, так и против обвиняемого.

Владимир Луганский пока что остался без меры пресечения – дело члена ВККС оказалось непростым

Защита считает, что Владимир Луганский стал жертвой мошенничества, но прокуратура настаивает, что как юрист, он должен был все понимать.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Головенко
    Олег Головенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Парінов
    Андрій Парінов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду