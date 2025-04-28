Сеть строительных и хозяйственных гипермаркетов Эпицентр заявила о «технических проблемах»

В соцсетях пишут, что якобы в магазинах невозможно приобрести какой-либо товар.

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В сети пользователи жалуются на сбой в работе гипермаркетов «Эпицентр». В частности, по их словам, не получается купить товар в магазинах. Также в сети распространяется информация, что сеть строительных и хозяйственных гипермаркетов якобы подверглась хакерской атаке ночью.

В пресс-службе не указали, какие именно проблемы наблюдаются и что стало их причиной, но заявили о «временных технических проблемах».

«Уважаемые партнеры и клиенты!

У нас временные технические проблемы, на данный момент приняты все меры для восстановления работы», — отметили в компании.

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