В Киеве ночью загорелся припаркованный грузовик в Подольском районе

Ночью в Киеве загорелся заброшенный грузовик.

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В Подольском районе столицы спасатели ликвидировали возгорание заброшенного грузового автомобиля. Как указали в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, сообщение о пожаре на улице Волосской поступило 27 апреля в 23:13.

По словам спасателей, произошло возгорание заброшенного грузового автомобиля «ГАЗ», припаркованного возле проезжей части.

Жертв и пострадавших нет.

Что стало причиной возгорания, будут устанавливать правоохранители.

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