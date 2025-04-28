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В Канаде парламентские выборы, по результатам которых назначат нового премьера и правительство

09:31, 28 апреля 2025
Окончательные результаты выборов могут быть объявлены уже в ночь на 29 апреля.
В Канаде парламентские выборы, по результатам которых назначат нового премьера и правительство
Источник фото: Carlos Osorio / Reuters
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В Канаде 28 апреля пройдут досрочные парламентские выборы, по результатам которых будет назначен новый премьер-министр и правительство страны.

Время работы избирательных участков будет различаться в зависимости от региона, но они будут открыты в течение 12 часов.

На федеральном уровне в Канаде зарегистрировано 16 партий.

Главными конкурентами являются Либеральная партия, которую после отставки Джастина Трюдо с поста премьер-министра возглавил Марк Карни, и Консервативная партия во главе с Пьером Полиевром. Также в новый состав парламента могут пройти Новая демократическая партия, Партия зеленых и Квебекский блок, представляющий франкоязычную провинцию страны.

Окончательные результаты выборов могут быть объявлены уже в ночь на 29 апреля.

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