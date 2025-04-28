Украина ищет новые источники финансирования через спецпошлины на товары из РФ

Украина предлагает США ввести спецпошлину на импорт российских товаров, которая будет направляться в фонд восстановления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хотя Украина уже имеет подтвержденные 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов, которые используются для бюджетных нужд, фиксации военных расходов и быстрого восстановления, цель — полная конфискация. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам визита украинской делегации в США на Spring Meetings Всемирного банка и МВФ.

В частности, помимо их конфискации, Украина предложила ввести и специальную пошлину на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины.

«Это экономический механизм репараций, который позволяет действовать без ожидания политических изменений в России», — объяснил Денис Шмыгаль.

Кроме того, по словам Премьера, это был насыщенный визит с рядом переговоров с ключевыми финансовыми институтами, включая МВФ, Всемирный банк и ЕБРР.

Так, на встрече с Министром финансов США еотдельной темой разговора было соглашение между странами.

«Над документом работают юридические команды. У нас хороший прогресс. Главное — чётко определены наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно обязательно должно быть ратифицировано Парламентом. Достигнуты договоренности, что в документе не будет учитываться помощь, предоставленная до его подписания», — указал Денис Шмыгаль.

Также Премьер отметил, что Украина и далее будет получать поддержку от партнеров. Финансирование на 2025 год полностью обеспечено, включая покрытие дефицита в 39 млрд долларов за счет помощи международных партнёров. Уже есть частичные договоренности на 2026–2027 годы, основные источники: программа МВФ, Ukraine Facility и доходы от замороженных российских активов (ERA). Продолжается активная работа по привлечению новых ресурсов.

Кроме того, с партнерами обсуждали восстановление Украины.

«Одна из ключевых тем на полях Spring Meetings. Обсудили долгосрочные перспективы с американским бизнесом и финансовыми партнерами. Провели продуктивную встречу с лидерами аналитических центров, где речь шла о необходимости привлечения новых технологий и новых ресурсов для экономического роста после войны», — отметил Денис Шмыгаль.

В то же время есть понимание относительно санкций против России, которые остаются важным инструментом давления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.