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Украина ищет новые источники финансирования через спецпошлины на товары из РФ

09:13, 28 апреля 2025
Украина предлагает США ввести спецпошлину на импорт российских товаров, которая будет направляться в фонд восстановления.
Украина ищет новые источники финансирования через спецпошлины на товары из РФ
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Хотя Украина уже имеет подтвержденные 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов, которые используются для бюджетных нужд, фиксации военных расходов и быстрого восстановления, цель — полная конфискация. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам визита украинской делегации в США на Spring Meetings Всемирного банка и МВФ.

В частности, помимо их конфискации, Украина предложила ввести и специальную пошлину на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины.

«Это экономический механизм репараций, который позволяет действовать без ожидания политических изменений в России», — объяснил Денис Шмыгаль.

Кроме того, по словам Премьера, это был насыщенный визит с рядом переговоров с ключевыми финансовыми институтами, включая МВФ, Всемирный банк и ЕБРР.

Так, на встрече с Министром финансов США еотдельной темой разговора было соглашение между странами.

«Над документом работают юридические команды. У нас хороший прогресс. Главное — чётко определены наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно обязательно должно быть ратифицировано Парламентом. Достигнуты договоренности, что в документе не будет учитываться помощь, предоставленная до его подписания», — указал Денис Шмыгаль.

Также Премьер отметил, что Украина и далее будет получать поддержку от партнеров. Финансирование на 2025 год полностью обеспечено, включая покрытие дефицита в 39 млрд долларов за счет помощи международных партнёров. Уже есть частичные договоренности на 2026–2027 годы, основные источники: программа МВФ, Ukraine Facility и доходы от замороженных российских активов (ERA). Продолжается активная работа по привлечению новых ресурсов.

Кроме того, с партнерами обсуждали восстановление Украины.

«Одна из ключевых тем на полях Spring Meetings. Обсудили долгосрочные перспективы с американским бизнесом и финансовыми партнерами. Провели продуктивную встречу с лидерами аналитических центров, где речь шла о необходимости привлечения новых технологий и новых ресурсов для экономического роста после войны», — отметил Денис Шмыгаль.

В то же время есть понимание относительно санкций против России, которые остаются важным инструментом давления.

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США Украина война Денис Шмыгаль

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