Янукович получил еще один приговор от украинского суда — по делу о дезертирстве его охраны

Януковичу назначили 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки людей через границу и подстрекательство к дезертирству.

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Бывший президент-беглец Виктор Янукович заочно получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через государственную границу. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В частности, Подольский районный суд Киева также вынес приговор бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности Президента Украины Константину Кобзарю — 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Как указывает ОГП, прокуроры Департамента по делам Майдана ходатайствовали о 15 и 10 годах лишения свободы соответственно. Суд согласился, что обвинение является обоснованным и доказанным, и назначил им максимально возможное наказание.

Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности Президента и представителями РФ, воздушным путём незаконно пересёк государственную границу и организовал переправку как минимум 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.

ОГП подчёркивает, что полёт осуществлялся вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения.

«Они вылетели тремя российскими военными вертолётами под управлением лётчика-пилота вооружённых сил РФ с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении РФ к военному аэродрому в городе Ейск. Пробыв там некоторое время, они полетели в Анапу, а оттуда на военно-транспортном самолёте, предоставленном представителями ВС РФ, направились на военный аэродром "Гвардейское" на территории АР Крым», — указывает Офис Генерального прокурора.

В дальнейшем экс-президент принял решение при содействии ВС РФ окончательно покинуть Украину.

В частности, находясь на территории военной части Черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в г. Севастополе, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. Из Автономной Республики Крым экс-президента вывозили морским путём российские военные.

«В результате вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в РФ выехала часть сотрудников государственной охраны. На военную службу они не вернулись.

Маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и России составлялся, полностью контролировался и сопровождался сотрудниками Федеральной службы охраны и военными Южного военного округа РФ. Он согласовывался непосредственно с президентом России», — подчеркнули в ОГП.

Дело рассматривалось по процедуре специального судебного производства in absentia (в отсутствие обвиняемых), поскольку лица скрываются от правосудия.

Специальное досудебное расследование осуществляло Государственное бюро расследований.

Указывается, что это уже второй приговор Виктору Януковичу. В январе 2019 года он был осуждён за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины) и приговорён к 13 годам лишения свободы.

Также ранее сообщалось о подозрении 15 бывшим сотрудникам Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны по факту дезертирства (ч. 2 ст. 408 УК Украины).

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