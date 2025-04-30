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Александр Усик призвал Дональда Трампа остановить войну в Украине

08:51, 30 апреля 2025
Украинский спортсмен призвал американского президента остановить войну, но не путем территориальных уступок.
Александр Усик призвал Дональда Трампа остановить войну в Украине
Фото: скриншот
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Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик призвал президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине. Об этом спортсмен заявил в интервью Пирсу Моргану.

«Чего бы я хотел от Трампа? Пожалуйста, остановите войну в Украине. Конечно, не отдавая территорию. Это моя территория, это территория моей страны, это мой народ», – сказал Усик.

Также Усик ответил на вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки РФ для заключения мирного соглашения.

«Это чушь. Послушайте, у нас есть много спорных мест. Но почему России можно, а другим — нет? Это чушь, да? Наш мир живет правдой. У нас есть Украина. Это, это и это — принадлежит Украине. Почему ты забираешь мою страну? Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста», — заявил он.

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США россия Украина Дональд Трамп война Александр Усик

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