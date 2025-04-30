Александр Усик призвал Дональда Трампа остановить войну в Украине

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик призвал президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине. Об этом спортсмен заявил в интервью Пирсу Моргану.
«Чего бы я хотел от Трампа? Пожалуйста, остановите войну в Украине. Конечно, не отдавая территорию. Это моя территория, это территория моей страны, это мой народ», – сказал Усик.
Также Усик ответил на вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки РФ для заключения мирного соглашения.
«Это чушь. Послушайте, у нас есть много спорных мест. Но почему России можно, а другим — нет? Это чушь, да? Наш мир живет правдой. У нас есть Украина. Это, это и это — принадлежит Украине. Почему ты забираешь мою страну? Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста», — заявил он.
"President Trump, open your eyes, please.'— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 29, 2025
Heavyweight world champion Oleksandr Usyk calls for Trump to stop the Ukraine war: 'What Russia is doing, the whole world knows is bullsh*t.'
Full interview dropping on Uncensored later this week.https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan pic.twitter.com/A7QDrnG5iR
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