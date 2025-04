Александр Усик призвал Дональда Трампа остановить войну в Украине

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик призвал президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине. Об этом спортсмен заявил в интервью Пирсу Моргану.

«Чего бы я хотел от Трампа? Пожалуйста, остановите войну в Украине. Конечно, не отдавая территорию. Это моя территория, это территория моей страны, это мой народ», – сказал Усик.

Также Усик ответил на вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки РФ для заключения мирного соглашения.

«Это чушь. Послушайте, у нас есть много спорных мест. Но почему России можно, а другим — нет? Это чушь, да? Наш мир живет правдой. У нас есть Украина. Это, это и это — принадлежит Украине. Почему ты забираешь мою страну? Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста», — заявил он.

"President Trump, open your eyes, please.'



Heavyweight world champion Oleksandr Usyk calls for Trump to stop the Ukraine war: 'What Russia is doing, the whole world knows is bullsh*t.'



