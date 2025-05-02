В Киевской области в руках у ребенка взорвался запал от гранаты, фото

12-летний мальчик нашел две гранаты дома в подсобном помещении.

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В четверг, 1 мая, в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области произошел взрыв.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, 12-летний мальчик на территории частного домовладения обнаружил в подсобном помещении две гранаты. Из одной из них он выкрутил запал и вынес взрывоопасный предмет на улицу.

«Во время игры устройство сдетонировало в руке ребенка. Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», — заявили в полиции.

Правоохранители провели обыск по месту происшествия, в ходе которого обнаружили и изъяли корпуса гранат «РГД-5» и «Ф-1», а также взрыватель к ручным гранатам «УЗРГМ-2». Указанные боеприпасы хранил по месту жительства отец пострадавшего.

41-летнего мужчину задержали. Следователи начали досудебное расследование по факту незаконного хранения боеприпасов и небрежного хранения боевых припасов.

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