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На Київщині в руках у дитини вибухнув запал від гранати, фото

19:36, 2 травня 2025
12-річний хлопець знайшов дві гранати вдома у підсобному приміщенні.
На Київщині в руках у дитини вибухнув запал від гранати, фото
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У четвер, 1 травня, у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області стався вибух.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, 12-річний хлопець на території приватного домоволодіння виявив у підсобному приміщенні дві гранати. З однієї з них він викрутив запал та виніс вибухонебезпечний предмет на вулицю.

«Під час гри пристрій здетонував у руці дитини. Хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу», - заявили у поліції.

Правоохоронці провели обшук за місцем події, під час якого виявили та вилучили корпуси гранат «РГД-5» та «Ф-1», а також підривач до ручних гранат «УЗРГМ-2». Зазначені боєприпаси зберігав за місцем проживання батько потерпілого.

41-річного чоловіка затримано. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зберігання боєприпасів та недбалого зберігання бойових припасів.

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Національна поліція граната

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