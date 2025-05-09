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Фиктивное строительство и вырубка в заповедниках: НАПК выявило коррупционные риски в ГП «Леса Украины» и инициировало пять расследований

13:23, 9 мая 2025
Агентство зафиксировало злоупотребление с использованием лесных участков, в частности в охраняемых зонах, и передало материалы правоохранителям.
Фиктивное строительство и вырубка в заповедниках: НАПК выявило коррупционные риски в ГП «Леса Украины» и инициировало пять расследований
Иллюстративное фото из открытых источников
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило проверку государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины» на предмет коррупционных рисков и инициировало пять расследований. Об этом сообщает НАПК.

В частности, Агентство установило, что коррупционные риски возникают из-за отсутствия четких механизмов отбора лесных участков для строительства автодорог и вырубки деревьев, что создаёт условия для злоупотреблений.

Так, должностные лица одного из филиалов предприятия безосновательно запланировали на 2023 год строительство лесной автодороги, хотя часть этой дороги была построена в предыдущие годы. На основании этих данных Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство по признакам коррупционного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

«Для устранения этого коррупционного риска НАПК инициировало разработку нормативно-правового акта для урегулирования правил отбора лесных участков для строительства дорог и проведения на них вырубки древесины. Эти механизмы должны учитывать требования природоохранного законодательства и установленные им ограничения. Соответствующее письмо НАПК направило в Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины», — сообщили в Агентстве.

Кроме того, коррупционные риски возникают из-за затягивания предприятием «Леса Украины» процесса оформления правоустанавливающих документов на пользование землями лесного фонда. Это приводит к злоупотреблениям при изъятии лесных участков из фонда, их нецелевому использованию и вырубке деревьев. Это подтверждают около 50 начатых уголовных производств в этой сфере.

В частности, по инициативе НАПК начато пять уголовных производств.

Проводится досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами территориальных подразделений ГП «Леса Украины».

«Эти должностные лица использовали почти 40 гектаров лесных участков, в том числе в пределах природно-заповедных объектов в Днепропетровской, Одесской и Ровенской областях, не по целевому назначению. В частности, земли использовались для посева и выращивания зерновых», — отметили в НАПК.

Также на территории Осмолодского лесного хозяйства Ивано-Франковской области была проведена вырубка леса на основании выданного специального разрешения от Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, при этом был скрыт факт нахождения участка в заповедной зоне ландшафтного заказника общегосударственного значения «Грофа».

«НАПК в акте проверки подчеркнуло, что ГП «Леса Украины» должно активизировать работу по оформлению прав на лесные участки», — резюмировали в Агентстве.

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