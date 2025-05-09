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Фіктивне будівництво і вирубка у заповідниках: НАЗК виявило корупційні ризики в ДП «Ліси України» та ініціювало п’ять розслідувань

13:23, 9 травня 2025
Агентство зафіксувало зловживання з використанням лісових ділянок, зокрема в охоронюваних зонах, та передало матеріали до правоохоронців.
Фіктивне будівництво і вирубка у заповідниках: НАЗК виявило корупційні ризики в ДП «Ліси України» та ініціювало п’ять розслідувань
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Національне агентство з питань протидії корупції завершило перевірку державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» на корупційні ризики та ініціювало п’ять розслідувань. Про це повідомляє НАЗК.

Зокрема, Агентство встановило, що корупційні ризики виникають через відсутність чітких механізмів відбору лісових ділянок для будівництва автомобільних доріг і вирубки дерев, що створює підстави для зловживань.

Наприклад, посадовці однієї з філій підприємства необґрунтовано запланували у 2023 році будівництво лісової автомобільної дороги, хоча частину цієї дороги вже збудували в попередні роки. За цими даними Нацполіція зареєструвала кримінальне провадження за ознаками корупційного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

«Для усунення цього корупційного ризику НАЗК ініціювало розробку нормативно-правового акту для врегулювання правил відбору лісових ділянок для будівництва доріг та проведення на них вирубування деревини. Ці механізми мають враховувати вимоги природоохоронного законодавства та встановлені ним обмеження. Відповідний лист НАЗК скерувало до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України», — зазначили в НАЗК.

Крім того, корупційні ризики виникають через зволікання ДП «Ліси України» в оформленні правоустановчих документів на користування землями лісового фонду. Це призводить до зловживань з вилученням лісових ділянок з лісового фонду, нецільового їх використання, вирубування дерев. Це підтверджують близько 50 розпочатих кримінальних проваджень в цій сфері.

Зокрема, лише за ініціативи НАЗК розпочато п’ять кримінальних проваджень.

Проводиться досудове розслідування за фактами зловживання службовим становищем посадовцями територіальних підрозділів ДП «Ліси України».

«Дані службові особи використовували майже 40 гектарів лісових ділянок, зокрема в межах природно-заповідно об’єктів в Дніпропетровській, Одеській та Рівненській областях, не за цільовим призначенням. Зокрема, землі були використані для посіву та вирощуванню зернових», — зазначили в НАЗК.

Крім того, на території Осмолодського лісового господарства Івано-Франківської області здійснили вирубку лісу на підставі отриманого спеціального дозволу від Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, приховавши той факт, що земельна ділянка знаходиться в заповідній зоні ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Грофа».

«НАЗК в акті перевірки наголосило на тому, що ДП «Ліси України» має активізувати роботу з метою оформлення прав на лісові ділянки», — резюмували в Агентстві.

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корупція НАЗК ліс

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