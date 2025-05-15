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Вражеские ИПСО – как распознать и как противодействовать, рассказали в Минобороны

12:21, 15 мая 2025
Минобороны объяснило, как действует оружие фейков.
Вражеские ИПСО – как распознать и как противодействовать, рассказали в Минобороны
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В современном мире, где информация распространяется мгновенно, она стала не просто средством коммуникации, а полноценным оружием. Особенно это ощутимо во времена войны, когда враг активно использует информационно-психологические операции (ИПСО), чтобы влиять на сознание украинских граждан и военных. Министерство обороны Украины призывает быть бдительными и разъясняет, как работают эти операции, через какие каналы распространяются и как не стать их жертвой.

Что такое ИПСО и зачем они врагу?

ИПСО - это не просто фейковые новости. Это хорошо спланированные кампании, цель которых - посеять страх, панику, неверие в действиях государства, подорвать боевой дух военных и заставить людей принимать решения в пользу врага.

Примером таких операций могут быть провокационные SMS-сообщения, которые направлялись украинским военным: «Солдат ВСУ! Разворачивайте танки на Киев, пока Киев не уничтожил вас!». Параллельно с этим российские ресурсы распространяли фейки о массовой сдаче в плен подразделений ВСУ, пытаясь деморализовать не только военных, но и гражданское население.

Как распространяются ИПСО?

Враг действует масштабно и комплексно. Для распространения манипулятивной информации используются все возможные каналы:

- телевидение и пропагандистские новостные сайты;

- социальные сети и мессенджеры;

- SMS-сообщения;

- аудиотрансляции через звукоговорящие станции;

- поддельные комментарии псевдоэкспертов и фейковые документы.

Среди современных инструментов - технологии дипфейков. Они позволяют создавать видео, в которых якобы украинские чиновники призывают к капитуляции или сдаче позиций. Такие ролики уже появлялись в начале полномасштабного вторжения и массово распространялись, пока не были разоблачены фактчекерами.

Особенно уязвимыми к воздействию ИПСО являются члены семей военных. Их тревога за родных может стать причиной распространения дезинформации или раскрытия чувствительных данных.

Почему именно интернет - главное поле боя?

Скорость, анонимность и охват - вот что делает интернет идеальной средой для ИПСО. Манипуляторы могут создать сотни фейковых аккаунтов, которые выглядят достоверно, а алгоритмы социальных сетей усиливают резонанс эмоциональных сообщений.

Кроме того, взлом аккаунтов или страниц авторитетных источников позволяет распространять фейки якобы «от имени» проверенных источников, чем пользуются враждебные агенты.

Искусственный интеллект упростил процесс создания убедительных фейков - теперь любой может сгенерировать текст, видео или изображения, которые сложно отличить от реальности.

Как распознать ИПСО?

ИПСО обычно вызывают сильные эмоции - страх, тревогу, злость, уныние. В гражданской среде такие сообщения часто касаются:

- якобы неизбежного наступления врага;

- «катастрофических» потерь ВСУ;

- сообщений об отступлении с ключевых позиций.

Военным часто пытаются навязать мысль о якобы предательстве командования, отсутствии смысла бороться или сложных условиях службы.

Простой способ распознать ИПСО - остановиться и проанализировать собственную реакцию: что вы чувствуете, читая эту информацию? Кому выгодно, чтобы вы так чувствовали себя?

Как защитить себя от ИПСО?

Ключевое оружие против ИПСО - критическое мышление. Вот несколько советов:

- Сделайте паузу перед тем, как распространить информацию.

- Проверьте источник и репутацию автора.

- Посмотрите на дату новости - не вырвана ли она из контекста?

- Есть ли ссылка на первоисточник? Анонимные сообщения должны насторожить.

- Сравните информацию с официальными источниками: страницами ВСУ, Минобороны, Генштаба.

Для проверки фото можно воспользоваться Google Reverse Image Search или TinEye, для видео - инструментом inVID.

Что делать, если вы обнаружили ИПСО?

Первое - не взаимодействовать с фейковым контентом: не комментируйте, не распространяйте и не ставьте реакции. Соцсетевые алгоритмы расценивают любую активность как интерес и показывают контент еще большему количеству людей.

Вместо этого пожалуйтесь на контент через соответствующие функции платформы. Если операция носит системный характер, сообщите в Центр противодействия дезинформации на электронную почту: [email protected] (в теме письма укажите «ИПСО»).

Если вам поступают сообщения с подозрительным содержанием, зафиксируйте доказательства (скриншоты, аккаунты) и передайте командованию или специалистам по коммуникациям.

Важно ограничить общение в соцсетях с незнакомыми лицами и закрыть профиль, если вы не ведете публичную деятельность.

Где научиться противодействию ИПСО?

Углубить свои знания об информационных атаках и способах защиты можно, пройдя курс «Информационная устойчивость» в приложении Армия+. В нем лекторы на реальных примерах объясняют, как не стать жертвой информационной войны даже в зоне боевых действий.

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Минобороны

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