Кабмин выделил почти 900 млн грн на восстановление Запорожской и Харьковской областей

Правительство направляет на восстановление Запорожья 298 миллионов, на Харьковщину – 598 миллионов.

Фото: kmu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство утвердило финансирование ряда восстановительных проектов в Запорожской и Харьковской областях. Об этом 1 на заседании Кабинета Министров сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

На Запорожье направили 298 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. За эти средства планируют восстановить три многоэтажки и одно учреждение здравоохранения. «В этом году из соответствующего Фонда уже выделено более 7 млрд грн», - отметил Шмыгаль.

Кроме того, принято протокольное поручение о выделении еще 598 млн грн на Харьковщину. 240 млн грн пойдут на ремонт областной больницы, остальные - 358 млн грн - используют на аварийно-восстановительные работы и капитальный ремонт шести жилых многоэтажек в Харькове.

«Восстановление в Украине продолжается ежедневно и ежечасно», - подчеркнул премьер. По его словам, с 2022 года уже отремонтированы десятки тысяч объектов энергетики, жилья, социальной, транспортной и критической инфраструктуры, а также разминировано более 30 тыс. км² территории.

Шмыгаль напомнил, что более 100 тыс. украинских семей получили государственную поддержку в рамках программы еВідновлення: 94 тыс. семей - компенсации за поврежденное жилье, 18 тыс. - сертификаты на приобретение нового жилья.

Одним из приоритетов правительства он назвал восстановление энергетических мощностей. «В 2025 году планируем ввести в эксплуатацию около 1 ГВт новых генерационных мощностей и реализовывать совместные проекты с иностранными партнерами», - добавил премьер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.