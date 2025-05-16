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Кабмін виділив майже 900 млн грн на відновлення Запорізької та Харківської областей

17:32, 16 травня 2025
Уряд спрямовує на відновлення Запоріжжя 298 мільйонів, на Харківщину — 598.
Кабмін виділив майже 900 млн грн на відновлення Запорізької та Харківської областей
Фото: kmu.gov.ua
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Уряд затвердив фінансування низки відновлювальних проєктів у Запорізькій і Харківській областях. Про це 1 на засіданні Кабінету Міністрів повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На Запоріжжя спрямували 298 млн грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. За ці кошти планують відновити три багатоповерхівки та один заклад охорони здоров’я. «Цього року з відповідного Фонду вже виділено понад 7 млрд грн», — зазначив Шмигаль.

Крім того, ухвалено протокольне доручення щодо виділення ще 598 млн грн на Харківщину. 240 млн грн підуть на ремонт обласної лікарні, решту — 358 млн грн — використають на аварійно-відновлювальні роботи та капітальний ремонт шести житлових багатоповерхівок у Харкові.

«Відновлення в Україні продовжується щодня і щогодини», — наголосив прем’єр. За його словами, із 2022 року вже відремонтовано десятки тисяч об’єктів енергетики, житла, соціальної, транспортної та критичної інфраструктури, а також розміновано понад 30 тис. км² території.

Шмигаль нагадав, що понад 100 тис. українських сімей отримали державну підтримку в рамках програми єВідновлення: 94 тис. родин — компенсації за пошкоджене житло, 18 тис. — сертифікати на придбання нового помешкання.

Одним із пріоритетів уряду він назвав відновлення енергетичних потужностей. «У 2025 році плануємо ввести в експлуатацію близько 1 ГВт нових генераційних потужностей та реалізовувати спільні проєкти з іноземними партнерами», — додав прем’єр.

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гроші Кабінет Міністрів України Харків Запоріжжя

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